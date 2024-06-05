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狂下雨讓家裡超潮濕！達人建議除濕機正確使用4撇步

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
國際牌 除濕機 F-Y22EN／特價9,531元。圖／特力屋提供
國際牌 除濕機 F-Y22EN／特價9,531元。圖／特力屋提供

接連幾天下雨，整體又潮濕又悶熱，這時候家中若是沒有做好除濕防霉，屆時氣溫一升高，家裡的衣服、部分物品都會發霉，甚至滋生細菌，這時候一定要注意居家除濕。根據統計，浴室專用的暖風乾燥機或排風扇，近年成為長銷產品，近期除濕機的銷量更明顯上漲，特別是擁有「調節濕度功能」的機型。特力屋就提醒除溼機4大使用訣竅，才能發揮最大效用。

如果家裡環境太潮濕，可能會散發難聞氣味，更會成為 黴菌、塵螨的溫床，使用除濕機時，不是打開電源就好，特力屋居家防潮達人提醒4訣竅，第一是要把除溼機放在空間的中央位置，不要靠牆，也能打開衣櫥與鞋櫃一起廚師，第二要將對外門窗關閉，避免外面水氣進入影響廚師，第三為不要將衣物蓋在出風口，容易過熱發生危險，第四可以搭配循環扇，增加對流，讓除濕效果更好。

但達人也提醒，室內濕度不是越低越好，人在室內時建議不要開除濕機，或是使用調節濕度功能的機型，將濕度設定在55%左右，避免空氣過於乾燥。

另外浴室是最潮濕的地方，可以考慮使用暖風乾燥機或抽風扇，另外針對櫥櫃內的廚師，可用防潮盒、迷你除溼機等，避免衣物或收藏品，因為潮濕而發黃、發陪。

而陰雨太多，會造成家中窗台、牆壁縫隙滲水等，可以針對易滲水處或牆面進行防水，大面積的防水可使用自潔彈性防水隔熱冰漆，具有耐水、耐酸鹼，還可阻絕熱源達到降溫的效，若是針對牆面裂縫、滲水處的防潮，則可選用防水填縫噴劑，具延展性的橡膠化防水層，可阻斷滲漏水源頭，且居家自己使用就能達到效果。

特力屋自潔彈性防水隔熱冰漆特白 10kg／特價2,599元。圖／特力屋提供
特力屋自潔彈性防水隔熱冰漆特白 10kg／特價2,599元。圖／特力屋提供
天氣潮濕，家中要正確使用除濕機。圖／特力屋提供
天氣潮濕，家中要正確使用除濕機。圖／特力屋提供
LG WiFi變頻除濕機-16公升UV版-MD161QPE0／特價16,900元。圖／特力屋提供
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台達電子標準300暖風機 VHB30ACRT-C 電壓110V／特價12,999元。圖／特力屋提供
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浴室 達人 除濕機

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