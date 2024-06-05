長榮航空聯名老乾杯推和牛機上餐 4航線、全艙等吃得到

把燒肉帶上雲端！長榮航空今宣布與乾杯集團合作推出米其林星級機上餐點，7月1日起供應於台北飛洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，且全艙等旅客都能享用，包括皇璽桂冠艙的「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排」、豪華經濟艙「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」與「老乾杯日式和牛漢堡排飯」及經濟艙「乾杯經典牛五花燒肉飯」。

長榮航空總經理孫嘉明表示，這次很開心能與有「台灣燒肉祖師爺」美稱的乾杯集團合作，旗下品牌「老乾杯」更是全球首間獲得米其林星級殊榮的燒肉餐廳，此次合作歷經近1年研發，共同設計機上和牛餐點，且不止皇璽桂冠艙，豪華經濟艙及經濟艙旅客都能享用到。

被問到未來雙方是否有機會在超商推出聯名商品，孫嘉明指出，不排除所有可能，但目前仍先專注在機上餐點合作。

乾杯集團董事長平出莊司指出，此次很榮幸與長榮航空合作，將集團對頂級和牛的講究與老乾杯星級美味躍上雲端。由於機上餐點有很多限制，合作過程中有很多需要克服的，包括肉質、短期設備等，最終調整成雙方都能接受的狀態。

長榮航空表示，皇璽桂冠艙網路獨享餐提供「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排」及「招牌雞釜飯」，使用連續奪下4屆日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛沙朗部位，搭配老乾杯特製馬鈴薯泥與配菜；招牌雞釜飯以生米與雞高湯一起炊煮的釜飯，搭配口味清爽的台灣雞腿肉，復刻出老乾杯長期熱銷的佳餚。

長榮航空指出，此次豪華經濟艙推出和牛等級餐點「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」與「老乾杯日式和牛漢堡排飯」配上秘製酸甜鐵板淋醬及蝦夷蔥，重現道地經典日式風味。經濟艙則推出「乾杯經典牛五花燒肉飯」，搭配乾杯秘製燒肉醬、自製泡菜與經典鹽蔥醬。

另外，長榮航空也說，慶祝與乾杯集團聯手將頂級燒肉餐點推上雲端，7月1日至8月31日推出「搭長榮享乾杯」活動，活動期間搭乘長榮航空，持登機證至全台「老乾杯」或「乾杯燒肉居酒屋」用餐，即可享精選燒物西班牙伊比利豬招待一份。