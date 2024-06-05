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長榮航空宣布攜手乾杯 4航線全艙等都吃得到

中央社／ 台北5日電
長榮航空今天宣布攜手知名燒肉品牌乾杯集團，7月1日起，台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖及紐約航線的全艙等，都可以在空中吃到乾杯集團的燒肉餐點。 聯合報系資料照
長榮航空今天宣布攜手知名燒肉品牌乾杯集團，7月1日起，台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖及紐約航線的全艙等，都可以在空中吃到乾杯集團的燒肉餐點。 聯合報系資料照

長榮航空今天宣布攜手知名燒肉品牌乾杯集團，7月1日起，台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖及紐約航線的全艙等，都可以在空中吃到乾杯集團的燒肉餐點。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，各家航空業者的機上餐持續精進，除了日前中華航空宣布攜手美福大飯店旗下的星級餐廳米香合作、星宇航空與胡同燒肉合作之後，長榮航空今天也在記者會中宣布攜手乾杯集團，從7月1日起，台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖及紐約航線的全艙等都可以吃得到乾杯燒肉機上餐。

長榮航空總經理孫嘉明指出，這次雙方歷經1年的時間合作研發，設計出這次的機上餐點，一開始將在北美航線全艙等推出。

孫嘉明表示，後續將會看餐點供應的量以及旅客的回饋再來決定是不是會在其他航線上推出。

長榮航空指出，這次與乾杯集團合作的機上餐在皇璽桂冠艙網路獨享餐提供老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排跟招牌雞釜飯，使用4屆日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛；雞釜飯則是以生米跟雞高湯一起炊煮。

豪經艙跟經濟艙方面，長榮航空指出，豪經艙推出日本A5和牛燒肉飯或和牛漢堡排飯；經濟艙則是牛五花燒肉飯。

乾杯集團董事長平出莊司指出，要在飛機上提供餐點會有很多限制，像是要維持肉質方面，機上沒有辦法現烤，因此要如何在飛機上維持餐點風味跟肉質就是很重要的挑戰。

另外，至於機票價格方面，孫嘉明指出，機票價格跟供需有關，目前機票價格的確是比COVID-19疫情前比是比較高的，尤其台灣旅客喜愛的東北亞的需求是最強的，在航網布置上北美跟歐洲的訂位狀況也相當不錯，東南亞則受惠泰國免簽也是相當受到歡迎。

燒肉 航線 長榮

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