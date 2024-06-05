「大長今」李英愛、韓韶禧高端運動鞋這樣穿出度假感！

時尚運動鞋必定是今年夏季旅行不可或缺的單品！韓國女星「大長今」李英愛重出時尚江湖，日前從韓國機場出發前往南法聖特羅佩（Saint Tropez）去參加路易威登2024全新頂級珠寶系列「Awakened Hands Awakened Minds」發表會，以一派休閒裝束現身機場的她，身穿最新上市的LV By The Pool系列熱帶花卉圖案外套、手拿Capucines GM Souple提包，腳踩全白色的LV Rush球鞋，優雅疊戴多款路易威登經典珠寶，展現休閒愜意的度假感。

不僅大長今捨去襪子、裸穿運動鞋，當紅女星、Dior品牌大使韓韶禧，日前從首爾出發前往蘇格蘭參加Dior 2025 早春度假系列女裝大秀時，也選擇了露出腳踝的Dior Chrono運動鞋，搭配Dioriviera兩件式套裝，搭配水手迷你裙和現身機場，肩上背著Dior Book Tote藍色煙燻Oblique丹寧大型托特包，優雅又有活力之外，也有修飾腿部長度的視覺效果。 路易威登Capucines GM Souple手提包，28萬2,000元。圖／路易威登提供 「大長今」李英愛、韓韶禧機場時尚均選穿運動鞋。圖／Dior、路易威登提供 Dior品牌大使韓韶禧穿Dior Chrono運動鞋與Dior Book Tote藍色煙燻Oblique丹寧大型托特包現身機場。圖／Dior提供 Dior品牌大使韓韶禧穿Dior Chrono運動鞋與Dior Book Tote藍色煙燻Oblique丹寧大型托特包現身機場。圖／Dior提供 韓國女星李英愛穿最新上市LV By The Pool系列熱帶花卉圖案外套、手拿Capucines GM Souple提包以及LV Rush球鞋現身機場。圖／路易威登提供 Dior Book Tote藍色煙燻Oblique丹寧大型托特包，10萬5,000元。圖／Dior提供 路易威登LV Rush球鞋，37,500元。圖／路易威登提供 Dior Chrono運動鞋，36,000元。圖／Dior提供