「大長今」李英愛、韓韶禧高端運動鞋這樣穿出度假感！
時尚運動鞋必定是今年夏季旅行不可或缺的單品！韓國女星「大長今」李英愛重出時尚江湖，日前從韓國機場出發前往南法聖特羅佩（Saint Tropez）去參加路易威登2024全新頂級珠寶系列「Awakened Hands Awakened Minds」發表會，以一派休閒裝束現身機場的她，身穿最新上市的LV By The Pool系列熱帶花卉圖案外套、手拿Capucines GM Souple提包，腳踩全白色的LV Rush球鞋，優雅疊戴多款路易威登經典珠寶，展現休閒愜意的度假感。
不僅大長今捨去襪子、裸穿運動鞋，當紅女星、Dior品牌大使韓韶禧，日前從首爾出發前往蘇格蘭參加Dior 2025 早春度假系列女裝大秀時，也選擇了露出腳踝的Dior Chrono運動鞋，搭配Dioriviera兩件式套裝，搭配水手迷你裙和現身機場，肩上背著Dior Book Tote藍色煙燻Oblique丹寧大型托特包，優雅又有活力之外，也有修飾腿部長度的視覺效果。
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