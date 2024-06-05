Homme Please Issey Miyake信義微風形象店 全新開幕

日系男裝時尚品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE最早曾在2015年11月進入台灣市場，時隔9年後、品牌於微風信義二樓盛大開幕並帶來全新店裝。時尚機能、多層透氣、偏影矩形將是新店的多重亮點，並更有人氣包款口袋縐褶包與口袋縐褶束袋包的新色新尺寸、全新上市。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE微風信義二樓的全新店裝以花崗岩為素材，帶來既輕快也沈穩的雙重調性。新店裝首波亮點則為六月的季節色「香草白」，不僅和2024春夏主色系呼應、明亮輕快，並有標準領鈕釦外套、連帽五分袖上衣、圓領短袖上衣與縮口長褲全系列商品，實穿中別具個性感。