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Homme Please Issey Miyake信義微風形象店 全新開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以花崗岩為主素材、結合簡約線條，讓全新HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE微風信義形象店，帶來日式的簡約洗鍊。圖／君梵提供
以花崗岩為主素材、結合簡約線條，讓全新HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE微風信義形象店，帶來日式的簡約洗鍊。圖／君梵提供

日系男裝時尚品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE最早曾在2015年11月進入台灣市場，時隔9年後、品牌於微風信義二樓盛大開幕並帶來全新店裝。時尚機能、多層透氣、偏影矩形將是新店的多重亮點，並更有人氣包款口袋縐褶包與口袋縐褶束袋包的新色新尺寸、全新上市。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE微風信義二樓的全新店裝以花崗岩為素材，帶來既輕快也沈穩的雙重調性。新店裝首波亮點則為六月的季節色「香草白」，不僅和2024春夏主色系呼應、明亮輕快，並有標準領鈕釦外套、連帽五分袖上衣、圓領短袖上衣與縮口長褲全系列商品，實穿中別具個性感。

從「露營箱」為靈感轉譯為服裝設計的Cargo層疊工裝拉鍊夾克與口袋短褲，先前曾推出寬版、新款則為修身設計，多層透氣系列則使用具Ligh Mesh輕盈網眼的布料，讓服裝透氣也保有機能性的追求。最特別的則屬Rectangle偏影矩形系列的長版連身衣、背心或褲裝，布料兩側或上部添加以特別裝飾，上身時將呈現自然垂墜，並隨行走自由擺動，攤平則化為一個平整的長方型，不僅具造型趣味，亦回歸品牌創辦人三宅一生先生「一塊布」的風格原點，化繁為簡、創造穿著的無限可能。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 六月季節色縮口長褲，價格店洽。圖／君梵提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 六月季節色縮口長褲，價格店洽。圖／君梵提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 口袋皺褶手機包綠色款，價格店洽。圖／君梵提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 口袋皺褶手機包綠色款，價格店洽。圖／君梵提供
六月的季節色「香草白」帶來標準領鈕釦外套、連帽五分袖上衣、圓領短袖上衣...的全系列商品。圖／君梵提供
六月的季節色「香草白」帶來標準領鈕釦外套、連帽五分袖上衣、圓領短袖上衣...的全系列商品。圖／君梵提供
是口袋、也是包款的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE口袋皺褶束袋包，以布料的柔軟突破輪廓與定義的雙重框架。圖／君梵提供
是口袋、也是包款的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE口袋皺褶束袋包，以布料的柔軟突破輪廓與定義的雙重框架。圖／君梵提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 口袋皺褶束袋包卡其色，價格店洽。圖／君梵提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 口袋皺褶束袋包卡其色，價格店洽。圖／君梵提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 六月季節色標準領鈕釦外套，價格店洽。圖／君梵提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 六月季節色標準領鈕釦外套，價格店洽。圖／君梵提供

品牌 微風

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