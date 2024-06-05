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Seiko融入賽車風格打造全新Speedtimer太陽能計時碼表！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
今年Seiko自賽車運動汲取靈感，打造出三款經典配色SpeedTimer太陽能計時腕表，復古又雋永的設計，讓人迫不及待想入手。圖／Seiko提供
今年Seiko自賽車運動汲取靈感，打造出三款經典配色SpeedTimer太陽能計時腕表，復古又雋永的設計，讓人迫不及待想入手。圖／Seiko提供

Speedtimer太陽能腕表，自2022年從推出以來，因為延續初代計時碼表風格，又有品牌一貫的運動美學，就成為日本鐘表品牌Seiko熱賣款式之一，幾乎年年都有新款推出，都受到消費者關注。今年Seiko則自賽車運動汲取靈感，打造出三款經典配色SpeedTimer太陽能計時腕表，復古又雋永的設計，讓人迫不及待想入手。

屬於Seiko旗下Prospex系列的Speedtimer太陽能計時碼表，從外觀設計到機能性，都展現出十足運動風格，這也是為何受到表迷喜愛的最大原因。而今年度的新款，品牌以Grand Touring耐力賽以及Circuit Race賽道賽為概念，讓表圈與表盤分別呈現了灰藍、黑金以及綠米配色，獨特色彩顯得格外引人注目。面盤均採用細膩太陽放射紋紋理，分鐘刻度則配置內表圈，使立體時標的面積加大、更清晰易讀，而日期窗則特別設置在時標之間，使得在不干擾計時的同時仍可輕鬆查看。同時，鋁質表圈具測速計刻度，加上6點鐘的動力儲存指示器以汽車燃油表上常見用於指示燃油水平的符號F和E標記，在在都是呼應了賽車運動。

AVIATOR Bristol Scout系列小秒針自動上鍊腕表，青銅色PVD精鋼，約55,890元。圖／AVIATOR提供
AVIATOR Bristol Scout系列小秒針自動上鍊腕表，青銅色PVD精鋼，約55,890元。圖／AVIATOR提供

除了賽車風格表款受到歡迎之外，帶有飛行員元素同樣炙手可熱，來自瑞士的AVIATOR便以百年前軍機儀表板為靈感，進而打造出Bristol Scout系列。其表殼讓人想起早期懷表造型，特別是表耳後來被焊接到可置入帶有鈕扣的表帶使用，加上被暱稱為「洋蔥頭」的表冠，彷彿轉瞬間就回到20世紀初期。

Seiko Prospex Speedtimer系列SSC941P1腕表，精鋼表殼、表鍊，約24,000元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex Speedtimer系列SSC941P1腕表，精鋼表殼、表鍊，約24,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex Speedtimer系列SSC943P1腕表，精鋼表殼、表鍊，約23,500元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex Speedtimer系列SSC943P1腕表，精鋼表殼、表鍊，約23,500元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex Speedtimer系列SSC939P1腕表，精鋼表殼、表鍊，約23,500元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex Speedtimer系列SSC939P1腕表，精鋼表殼、表鍊，約23,500元。圖／Seiko提供

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