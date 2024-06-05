icash Pay消暑解方！限時3天「7-ELEVEN霜淇淋第2支半價」　COLD STONE酷聖石冰淇淋限時買1送1

端午連假即將到來，氣溫逐漸攀升，愛金卡公司攜手COLD STONE酷聖石、7-ELEVEN霜淇淋祭出消暑解方，冰淇淋限時最高享買1送1；此外，icash Pay愛金付持續積極拓展支付據點，宣布與Global Mall環球購物中心合作，即日起至6月30日推出新上線滿額6%回饋活動，擴大休閒娛樂業態的通路版圖。

愛金卡公司攜手COLD STONE酷聖石推出冰淇淋限時買1送1活動，6月每週五使用icash Pay或icash2.0支付，可享中杯以上冰淇淋買1送1優惠（不含桶裝、脆餅）；還能疊加銀行優惠活動，於6月30日前週五至週日，icash Pay綁定指定信用卡／帳戶於COLD STONE、星巴克、鬍鬚張、迷客夏線上點餐等14大餐飲通路，單筆消費滿150元加碼回饋10% OPENPOINT（每戶每月回饋上限150點）。

除了COLD STONE冰淇淋優惠外，7-ELEVEN霜淇淋也於6月7日至6月9日推出限時3天優惠，使用icash Pay或icash2.0支付，可享7-ELEVEN霜淇淋任選第2支半價。特別推薦網友喜愛的「海鹽蜂蜜牛奶」口味，選用蜂蜜故事館的純正泰國清邁龍眼蜜，揉合瑞穗鮮奶與微量海鹽提味，每一口都充滿鹹甜幸福滋味。

icash Pay持續拓展百貨據點，宣布即日起與Global Mall環球購物中心合作，歡慶新通路上線，祭出好康優惠：即日起至6月30日於Global Mall環球購物中心使用icash Pay單筆消費滿500元即享6% OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限100點），並加贈環球點數30點（活動期間限量2,000份）；另有新用戶最高100%回饋活動，6月30日前icash Pay當月新戶不限通路首筆消費享最高100% OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限100點）。