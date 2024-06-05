三星BESPOKE美型家電加了AI智慧模式自動幫你省電

響應「世界環境日」，台灣三星電子持續致力將環境永續的理念植入企業營運的每個環節，從產品設計、製程到使用終端皆努力降低對環境的衝擊，藉各項舉措加速實現永續發展目標。

以家電產品為例，BESPOKE設計品味系列多款冰箱及洗衣機，分別榮獲節能標章、一級能源效率和金級省水標章的肯定，並同時搭載AI Energy Mode（AI智慧節能模式），冰箱可透過環境感知與AI智慧學習使用者習慣，調節溫度、除霜頻率，進一步控制壓縮機最佳轉速，達到省電效果；洗衣機搭載的AI智慧洗衣功能，則能自動偵測衣物量、髒污程度，提供最佳洗程，並輔以AI泡泡淨功能偵測衣物材質，產出最佳泡沫量滲透衣料纖維，即使冷水洗滌一樣乾乾淨淨。支援SmartThings可隨時檢視使用狀況，幫助消費者從日常體現綠色生活。

三星於2022年底，亦已達成將再生材料融入旗下所有行動產品的目標，其中Galaxy S24旗艦系列於內外部元件融入再生塑料、玻璃和鋁，擴大Galaxy裝置的再生材料應用範疇，並首次採用以再生鈷、稀土元素製成的元件。同時，旗艦機包裝已全部採用100%再生紙製成，輔以完善的舊機回收計畫，讓產品在整個生命週期落實環保。