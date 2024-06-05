快訊

國會改革法案送抵政院！卓榮泰將邀專家審視條文 研議是否覆議

時薪600元戴N95口罩爬20樓 晴空匯受災戶徵搬家工引熱議

美國駐黎巴嫩大使館附近爆槍擊案 朝使館警衛開槍遭逮…槍手身分曝光

三星BESPOKE美型家電加了AI智慧模式自動幫你省電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星將再生材料融入旗下所有行動產品的目標，包括Galaxy智慧型手機、平板、PC及穿戴裝置，並年年精進環保舉措。圖／台灣三星電子提供
三星將再生材料融入旗下所有行動產品的目標，包括Galaxy智慧型手機、平板、PC及穿戴裝置，並年年精進環保舉措。圖／台灣三星電子提供

響應「世界環境日」，台灣三星電子持續致力將環境永續的理念植入企業營運的每個環節，從產品設計、製程到使用終端皆努力降低對環境的衝擊，藉各項舉措加速實現永續發展目標。

以家電產品為例，BESPOKE設計品味系列多款冰箱及洗衣機，分別榮獲節能標章、一級能源效率和金級省水標章的肯定，並同時搭載AI Energy Mode（AI智慧節能模式），冰箱可透過環境感知與AI智慧學習使用者習慣，調節溫度、除霜頻率，進一步控制壓縮機最佳轉速，達到省電效果；洗衣機搭載的AI智慧洗衣功能，則能自動偵測衣物量、髒污程度，提供最佳洗程，並輔以AI泡泡淨功能偵測衣物材質，產出最佳泡沫量滲透衣料纖維，即使冷水洗滌一樣乾乾淨淨。支援SmartThings可隨時檢視使用狀況，幫助消費者從日常體現綠色生活。

三星於2022年底，亦已達成將再生材料融入旗下所有行動產品的目標，其中Galaxy S24旗艦系列於內外部元件融入再生塑料、玻璃和鋁，擴大Galaxy裝置的再生材料應用範疇，並首次採用以再生鈷、稀土元素製成的元件。同時，旗艦機包裝已全部採用100%再生紙製成，輔以完善的舊機回收計畫，讓產品在整個生命週期落實環保。

夏日家庭用電度數攀升，為鼓勵消費者趕在調整夏季電價之前換機享受節能生活，即日起至6月30日，購買指定三星BESPOKE美型智慧家電，登錄即可獲得7-ELEVEN商品卡最高1,500元。

BESPOKE設計品味系列洗衣機榮獲金級省水標章，其搭載的AI智慧洗衣功能，能自動偵測衣物量、髒污程度，提供最佳洗程，省水同時省洗劑。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE設計品味系列洗衣機榮獲金級省水標章，其搭載的AI智慧洗衣功能，能自動偵測衣物量、髒污程度，提供最佳洗程，省水同時省洗劑。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE設計品味系列冰箱擁時尚外觀，更具備節能標章和一級能效，搭配AI智慧節能模式，最高可再省10%耗電量。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE設計品味系列冰箱擁時尚外觀，更具備節能標章和一級能效，搭配AI智慧節能模式，最高可再省10%耗電量。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE設計品味系列冰箱、洗衣機皆支援SmartThings，能透過單一平台監控管理家用電器、檢查耗能，全面掌控居家用電模式，實現更智慧的節能管理。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE設計品味系列冰箱、洗衣機皆支援SmartThings，能透過單一平台監控管理家用電器、檢查耗能，全面掌控居家用電模式，實現更智慧的節能管理。圖／台灣三星電子提供

冰箱 消費者

延伸閱讀

2024年式Audi A5 Sportback系列250萬起 豪華美型轎跑魅力再升級

別再整把塞冰箱！農糧署曝4訣竅 輕鬆延長「葉菜類」保存時間

冰箱上別再堆雜物！專業家政婦提醒「家事3個NG」 不注意恐破費

她好奇現在很少人用洗衣粉？ 過來人點出3缺點：不要再用了

相關新聞

三星BESPOKE美型家電加了AI智慧模式自動幫你省電

響應「世界環境日」，台灣三星電子持續致力將環境永續的理念植入企業營運的每個環節，從產品設計、製程到使用終端皆努力降低對環...

影／20年未調薪 外籍英語教師將投票進行罷工

面對資方拒絕讓步，給予合理調薪回應後，英國文化協會在台各地英語教學中心聘僱的外籍英語教師，高教工會等勞工團體，下午在台北...

遛狗最帥了！路易威登2025早春男裝DOG LVERS人狗互搭

由「菲董」Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，以擬人化的手法描繪大都會中的狗狗和遛狗人...

影／宜蘭自推振興方案 住宿消費滿2千享童玩節免費入園

地震重創東部觀光，中央振興旅遊住宿獎勵有花蓮台東，卻沒宜蘭，縣政府自己推「宜蘭住宿童玩趣」振興方案，今宣布只要來宜蘭住宿...

限時6天！全家便利商店百款冰飲零食「第2件5折」　指定商品單筆滿額享「好禮5選1」衛生紙、洗衣精都入列

端午節即將到來，不僅是久違的連休，更是今年最後一個連續假期。看好連假出遊商機，全家便利商店於線上、線下陸續推出多重優惠，...

不只LAWSON河口湖站前店！ 十大富士山絕美觀賞點曝光

到日本旅遊，富士山絕對是大家最先聯想到的景點之一，為了一睹富士山的風采，許多人都會費心找尋觀賞的富士山最佳地點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。