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用過自動感應垃圾桶後就回不去！感應開蓋垃圾輕鬆丟

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

追求舒適的生活空間時，不論是住家、工作室，常會將心力放在裝潢設計，跟各式家具上，而遺漏了一項必備品:垃圾桶。如何挑選一個適用、不一般的垃圾桶是非常重要的！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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ELPHECO不鏽鋼太空艙系列，2023年在集資平台，首創感應雙開蓋方式，達到破千萬的佳績！今年再推出延伸版白色-不鏽鋼高腳雙開除臭感應垃圾桶，而且還多了四隻木腳可自由裝卸。配合不同室內裝潢一個垃圾桶兩種風格！不僅擁有穩定的感應功能，雙開蓋的方式比傳統上掀蓋節省空間，且不礙手。內建臭氧除臭功能，24小時自動循環，降低垃圾桶內的異味。臭味沒有了，四周都清新起來了！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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中小容量15公升，適合放置於房間、客廳，桶身不鏽鋼材質，耐用外，還提升了整體質感。外觀設計上，簡約的大麥白百搭簡約風，另有附贈四隻木腳，可隨意拆卸，擁有小小的自我風格，一點點改變很不一樣！推薦可放置於現代風/北歐風/日式風/美式風/古典風...等裝潢風格的場所。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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ELPHECO全系列感應垃圾桶，容量大小齊全，符合各個空間適合的容量外型。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購5折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

垃圾桶 電商

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