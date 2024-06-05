影／20年未調薪 外籍英語教師將投票進行罷工
面對資方拒絕讓步，給予合理調薪回應後，英國文化協會在台各地英語教學中心聘僱的外籍英語教師，高教工會等勞工團體，下午在台北信義教學中心大樓前，召開戶外記者會表達抗議並說明教師別無選擇，不得不被迫罷工的理由。
歷經五次勞資協商以及由台北市勞動局所召開的勞資爭議調解不成立後，由英國在台辦事處所設的英國文化協會(British Council Taiwan, BC)，在台各地英語教學中心聘僱的外籍英語教師，在面對資方拒絕讓步，給予合理調薪回應後，下周(6月11日)起正式進行罷工投票，一旦取得過半數會員投票同意，若資方仍拒絕提出更合理的調薪方案，最快預計將於6月底展開罷工。
這將是台灣有史以來，首次教師罷工投票，罷工投票前台灣高等教育產業工會與高教工會英國文化協會分部等勞工團體，下午在信義教學中心大樓一樓，召開戶外記者會。一方面對外公告即將進行的罷工投票期程，以及最快可能發動罷工的期間，再次說明教師別無選擇，不得不被迫罷工的理由。
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