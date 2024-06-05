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香菜酒、米冰淇淋 立院展示台東特產

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

台東好米製作的冰淇淋搭配上米果，以及香菜口味的酒，喝起來彷彿在吃豬血糕？國民黨立委黃建賓4日號召台東青農在立法院推廣美食，包括副立法院長江啟臣與眾多跨黨派立委也共襄盛舉，大家對美食嘖嘖稱奇，並邀請大家一起到台東遊玩。

立法院4日舉辦台東行銷記者會，夏雪芒果金黃色的色澤，更帶著淡淡的果香氣，吸引不少立委圍觀，還有芒果乾提供全然不同的口感。不少台東業者也使出渾身解數，將最具特色的產品帶來立法院，

江啟臣致詞時表示，台東有著許多特色產品，期盼民眾暑假能到台東遊玩。台東縣工策會總幹事吳柏成也說，台東有豐富的自然資源與人文特色，當地青農更是發揮創意，推出產業中的創新產品。

「東太陽製酒」業者受訪時介紹說，這次除了台東著名的小米酒之外，還帶來用台東特產釀製的酒，如馬告酒、刺蔥酒、香菜酒與紅烏龍茶梅酒，有不少品項更在國際賽事上斬獲大獎。

「台灣人不一定都喜歡喝，但外國人喝起來都很驚訝，怎麼會有小黃瓜跟哈密瓜的味道，」業者特別介紹拿下IWSC金獎的香菜酒表示，自己喝起來就覺得很「香菜」，很像吃蚵仔麵線或豬血糕的味道，是台灣人的味道。

業者「長濱一號」則將長濱種植的米磨成粉，混合鮮乳製作成冰淇淋，搭配上米果增添口感，受到不少立委稱讚。

業者受訪時表示，這些米是一年種植一次的有機米，受長濱的黑黏土滋養，更是吹著海風長大，在口味與口感上，跟池上或關山種出來的米都不一樣。

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台東 立法院 香菜

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