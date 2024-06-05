快訊

國會改革法案送抵政院！卓榮泰將邀專家審視條文 研議是否覆議

時薪600元戴N95口罩爬20樓 晴空匯受災戶徵搬家工引熱議

美國駐黎巴嫩大使館附近爆槍擊案 朝使館警衛開槍遭逮…槍手身分曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遛狗最帥了！路易威登2025早春男裝DOG LVERS人狗互搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

由「菲董」Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，以擬人化的手法描繪大都會中的狗狗和遛狗人士，包括從日常散步和公園生活到名犬展時的衣著搭配，藉此探索路易威登男裝工作室（Studio Prêt-à-Porter Homme）工作重點LVERS的一個精神：帶動大眾欣賞生活中各行各業（包括遛狗）的亮點。

日裝的設計在跨季節休閒服裝中注入正式感，優雅的線條傳達輕鬆愜意。英國傳統活動中名犬展（Dog Show）的學院風表演服為基礎，包括精心剪裁或工裝服組成的套裝，採用喇叭、闊腿或滑板短褲的廓形。整體服裝以中性色調為主，裝飾複雜的編織紋理和錯覺圖案，並透過狗狗的圖案凸顯人與狗的忠誠情誼，以及一系列專為狗設計的寵物用品。

系列第一篇章的主角是「Damier Argyle」將路易威登的棋盤格Damier圖案重新演繹為菱形格紋，貫穿系列設計。在外套的內襯和牛仔布料上這個「Damier Argyle」則變成放大的 V 形圖案。第二章則是向名犬展至致敬，揉合休閒與正裝的界線：三件式廓形套裝飾玫瑰花刺繡，或搭配有晚裝青果領的短版夾克；用運動衫材質打造剪裁考究的西裝，Damier緹花海軍藍色運動服作變身正裝，卡其色棉質帆布工裝服裝飾珍珠母貝鈕扣。

配件部分大量運用徽章、玫瑰花結、與Damier Argyle。與狗有管的元素，例如狗的肖像照、鍊結、狗骨頭等融合品牌經典的Damier圖案。這樣的手法也出戲在鞋履上，包括裝飾狗項圈的Dog Collar樂福鞋，以狗玩具和大麥町犬印花為靈感的LV Trainer Maxi等。

包款以傳統的Monogram Heritage圖案，將Damier的原始經緯圖案與經典的Monogram圖案融合，搭配狗爪造型吊飾。而毛孩子則有裝飾VVN 皮革飾邊Monogram 帆布牽繩、項圈、胸背帶、塑膠袋套和保溫瓶等，部分飾有狗臉皮革貼花或印有狗爪圖案的LVERS標誌。黑色絲絨貝雷帽也有給狗狗戴的尺寸，主人身上的長絲巾與狗狗用的領巾可以相互搭配。

複雜的編織紋理和錯覺圖案為服裝增添迷人魅力。圖／路易威登提供
複雜的編織紋理和錯覺圖案為服裝增添迷人魅力。圖／路易威登提供
路易威登2025早春男裝系列以英國傳統活動中名犬展的學院風表演服為基礎。圖／路易威登提供
路易威登2025早春男裝系列以英國傳統活動中名犬展的學院風表演服為基礎。圖／路易威登提供
哈巴狗造型的Monogram帆布拉鍊包是以狗狗為主題的配飾之一。圖／路易威登提供
哈巴狗造型的Monogram帆布拉鍊包是以狗狗為主題的配飾之一。圖／路易威登提供
徽章讓人們想起名犬展的習俗。圖／路易威登提供
徽章讓人們想起名犬展的習俗。圖／路易威登提供
黑色絲絨貝雷帽也有給狗狗戴的尺寸。圖／路易威登提供
黑色絲絨貝雷帽也有給狗狗戴的尺寸。圖／路易威登提供
路易威登的經典包款搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾。圖／路易威登提供
路易威登的經典包款搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾。圖／路易威登提供
此系列男裝還包括可以置於Monogram帆布盒中的金屬狗碗。圖／路易威登提供
此系列男裝還包括可以置於Monogram帆布盒中的金屬狗碗。圖／路易威登提供
此系列用一股正式感提升跨季節休閒服裝的層次向紐約市衣冠楚楚的遛狗人士致敬。ㄒ
此系列用一股正式感提升跨季節休閒服裝的層次向紐約市衣冠楚楚的遛狗人士致敬。ㄒ
溫莎公爵圖案Fairisle雜色針織衫彰顯路易威登2025早春男裝系列的傳統風格。圖／路易威登提供
溫莎公爵圖案Fairisle雜色針織衫彰顯路易威登2025早春男裝系列的傳統風格。圖／路易威登提供
路易威登2025早春男裝系列以英國傳統活動中名犬展的學院風表演服為基礎。圖／路易威登提供
路易威登2025早春男裝系列以英國傳統活動中名犬展的學院風表演服為基礎。圖／路易威登提供

服裝 狗狗

延伸閱讀

陳偉霆西裝、皮衣造型帥搭Golden Goose髒鞋 率性又有魅力男人味破表！

美樂蒂、酷洛米翻轉變身太萌了！家樂福聯手三麗鷗推5款旅行商品加價購

「世界最懶狗」聽到要散步就裝睡！懶癌末期視角網笑翻 意外掀百萬人共鳴：就我啊

英短愛上「代言布偶貓」每天癡迷凝望雙眼發直 網找出本尊高清照：需要大圖輸出嗎？

相關新聞

三星BESPOKE美型家電加了AI智慧模式自動幫你省電

響應「世界環境日」，台灣三星電子持續致力將環境永續的理念植入企業營運的每個環節，從產品設計、製程到使用終端皆努力降低對環...

影／20年未調薪 外籍英語教師將投票進行罷工

面對資方拒絕讓步，給予合理調薪回應後，英國文化協會在台各地英語教學中心聘僱的外籍英語教師，高教工會等勞工團體，下午在台北...

長榮航空聯名老乾杯推和牛機上餐 4航線、全艙等吃得到

把燒肉帶上雲端！長榮航空今宣布與乾杯集團合作推出米其林星級機上餐點，7月1日起供應於台北飛洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航...

長榮航空宣布攜手乾杯 4航線全艙等都吃得到

長榮航空今天宣布攜手知名燒肉品牌乾杯集團，7月1日起，台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖及紐約航線的全艙等，都可以在空中吃到...

「大長今」李英愛、韓韶禧高端運動鞋這樣穿出度假感！

時尚運動鞋必定是今年夏季旅行不可或缺的單品！韓國女星「大長今」李英愛重出時尚江湖，日前從韓國機場出發前往南法聖特羅佩（S...

Homme Please Issey Miyake信義微風形象店 全新開幕

日系男裝時尚品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE最早曾在2015年11月進入台灣市場，時隔9年後、品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。