遛狗最帥了！路易威登2025早春男裝DOG LVERS人狗互搭

由「菲董」Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，以擬人化的手法描繪大都會中的狗狗和遛狗人士，包括從日常散步和公園生活到名犬展時的衣著搭配，藉此探索路易威登男裝工作室（Studio Prêt-à-Porter Homme）工作重點LVERS的一個精神：帶動大眾欣賞生活中各行各業（包括遛狗）的亮點。

日裝的設計在跨季節休閒服裝中注入正式感，優雅的線條傳達輕鬆愜意。英國傳統活動中名犬展（Dog Show）的學院風表演服為基礎，包括精心剪裁或工裝服組成的套裝，採用喇叭、闊腿或滑板短褲的廓形。整體服裝以中性色調為主，裝飾複雜的編織紋理和錯覺圖案，並透過狗狗的圖案凸顯人與狗的忠誠情誼，以及一系列專為狗設計的寵物用品。

系列第一篇章的主角是「Damier Argyle」將路易威登的棋盤格Damier圖案重新演繹為菱形格紋，貫穿系列設計。在外套的內襯和牛仔布料上這個「Damier Argyle」則變成放大的 V 形圖案。第二章則是向名犬展至致敬，揉合休閒與正裝的界線：三件式廓形套裝飾玫瑰花刺繡，或搭配有晚裝青果領的短版夾克；用運動衫材質打造剪裁考究的西裝，Damier緹花海軍藍色運動服作變身正裝，卡其色棉質帆布工裝服裝飾珍珠母貝鈕扣。

配件部分大量運用徽章、玫瑰花結、與Damier Argyle。與狗有管的元素，例如狗的肖像照、鍊結、狗骨頭等融合品牌經典的Damier圖案。這樣的手法也出戲在鞋履上，包括裝飾狗項圈的Dog Collar樂福鞋，以狗玩具和大麥町犬印花為靈感的LV Trainer Maxi等。