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限時6天！全家便利商店百款冰飲零食「第2件5折」　指定商品單筆滿額享「好禮5選1」衛生紙、洗衣精都入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店6月5日至6月10日推出「聰明消費學」活動，百大夯品同品牌、同價位可享第2件5折優惠，消費滿千再送好禮5選1兌換券。圖／全家便利商店提供
全家便利商店6月5日至6月10日推出「聰明消費學」活動，百大夯品同品牌、同價位可享第2件5折優惠，消費滿千再送好禮5選1兌換券。圖／全家便利商店提供

端午節即將到來，不僅是久違的連休，更是今年最後一個連續假期。看好連假出遊商機，全家便利商店於線上、線下陸續推出多重優惠，6月5日至6月10日「端午聰明消費學」於店舖使用指定支付方式單筆消費滿500現折50元，使用全盈+PAY限量加碼再折20元；「全家」店舖指定商品單筆消費滿1,000元則贈送商品兌換券一張，可享整串衛生紙、洗衣精等好禮5選1。6月5日至6月10日實體店舖超過百項飲料、零食、冰品夯品可享同品牌、同價位第2件5折優惠；線上推出會員APP「隨買跨店取」霜淇淋5支188元，6月7日至6月10日更有Let’s Café、私品茶指定系列最低6折起。

6月5日至6月10日到「全家」使用指定支付方式（台新／玉山／中信／富邦／永豐／聯邦／新光銀行信用卡、全盈+PAY、悠遊卡）購買指定商品單筆消費滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折20元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。同一期間於「全家」購買指定商品單筆消費滿1,000元，即可獲得好禮5選1兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳（單筆不累贈，兌換期限至7月9日）。

「全家」店舖6月5日至6月10日推出「聰明消費學」活動，百大夯品同品牌、同價位可享第2件5折優惠，商品包含飲料、零食、冰品等豐富品項。「全家」APP「隨買跨店取」以Fami!ce霜淇淋打頭陣，6月5日至6月10日推出5支188元快閃優惠組合，兌換不限口味。

Let’s Café、私品茶另祭出APP「隨買跨店取」限時快閃折扣6折起，6月7日至6月10日Let’s Café及私品茶限定4天推出4組199元優惠組合，包含Let’s Café特濃經典美式咖啡6杯或特濃經典拿鐵5杯；私品茶則有55元系列6杯或65元系列5杯的限時組合優惠（每會員各限購2組，兌換期限至8月31日）。

此外，即日起至6月25日「全家」推出「這夏玩瘋點」抽獎趣活動，活動期間「全家」會員購買點數卡儲值商品單筆交易滿500元可獲得「這夏玩瘋點」抽獎機會1次，並於「全家」APP內投注登記，有機會抽中ROG電競系列手機、筆電及Razer機械式鍵盤，不只遊戲點卡，包含Gift Card國際點數卡、電信加值、影音娛樂、立即儲等，「全家」會員購買皆同步享有抽獎投注資格。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店會員6月25前購買點數卡儲值商品單筆交易滿500元可獲得「這夏玩瘋點」抽獎機會1次，有機會抽中ROG電競系列手機、筆電及Razer機械式鍵盤。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員6月25前購買點數卡儲值商品單筆交易滿500元可獲得「這夏玩瘋點」抽獎機會1次，有機會抽中ROG電競系列手機、筆電及Razer機械式鍵盤。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」6月7日至6月10日Let’s Café及私品茶限定4天推出4組199元優惠組合，包含私品茶推出55元系列6杯或65元系列5杯（每會員各限購2組，兌換期限至8月31日）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」6月7日至6月10日Let’s Café及私品茶限定4天推出4組199元優惠組合，包含私品茶推出55元系列6杯或65元系列5杯（每會員各限購2組，兌換期限至8月31日）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」6月7日至6月10日Let’s Café及私品茶限定4天推出4組199元優惠組合，包含Let’s Café特濃經典美式咖啡6杯或特濃經典拿鐵5杯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」6月7日至6月10日Let’s Café及私品茶限定4天推出4組199元優惠組合，包含Let’s Café特濃經典美式咖啡6杯或特濃經典拿鐵5杯。圖／全家便利商店提供
6月5日至6月10日於全家便利商店購買指定商品單筆消費滿1,000元，即可獲得好禮5選1兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳（單筆不累贈，兌換期限至7月9日）。圖／全家便利商店提供
6月5日至6月10日於全家便利商店購買指定商品單筆消費滿1,000元，即可獲得好禮5選1兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳（單筆不累贈，兌換期限至7月9日）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」6月5日至6月10日推出霜淇淋5支188元快閃優惠組合，兌換不限口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」6月5日至6月10日推出霜淇淋5支188元快閃優惠組合，兌換不限口味。圖／全家便利商店提供
6月5日至6月10日於全家便利商店購買指定商品單筆消費滿1,000元，即可獲得好禮5選1兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳（單筆不累贈，兌換期限至7月9日）。圖／全家便利商店提供
6月5日至6月10日於全家便利商店購買指定商品單筆消費滿1,000元，即可獲得好禮5選1兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳（單筆不累贈，兌換期限至7月9日）。圖／全家便利商店提供

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