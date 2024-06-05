120周年太開心！ORIS全新紀念表 黑潮小熊酷炫來襲

每年的6月都對ORIS有著重大意義，為迎接品牌120周年紀念，瑞士鐘表品牌ORIS日前發表了全新2024 Hölstein特別版「生日」表，以全黑色的Divers Sixty-Five潛水表散發鮮明的當代運動風格，並「加碼」帶來兩只2024全新的水果色面盤Aquis運動表，清涼一夏。

首款全黑設計的Divers Sixty-Five腕表，是以品牌近年頗受歡迎的的懷舊潛水表設計為基礎，不僅40毫米的精鋼表殼被加以黑色DLC電鍍塗層賦予酷黑視覺，連指針、時標、刻度也全數皆為黑色，封閉式後底蓋更有一只戴墨鏡、泳灘短褲的ORIS小熊，十足賣萌。表款使用具五日動力儲備和高抗磁性能的Calibre 400機芯，只要在官方網站MyOris註冊，便可擁有10年保固，全球限量250只。

如果是ORIS的喜好者，想必不會對Aquis運動潛水表感到陌生。2024夏日新款則為41.5毫米的精鋼表殼帶來甜美新色：西瓜綠和西瓜紅，300米的防水性能，讓人可在海邊自由嬉戲，回到岸邊之後再來一杯西瓜汁調飲，暢快、開心。表款並具瞬跳換日與停秒裝置，可更為精確地調整時間，訂價皆為75,800元。