不只LAWSON河口湖站前店！ 十大富士山絕美觀賞點曝光

體驗不同角度的富士山風情！

說到日本旅遊，富士山絕對是大家最先聯想到的景點之一，為了一睹富士山的風采，許多人都會費心找尋觀賞的富士山最佳地點。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論富士山景點Top 10，一起來看看吧！

在水面映出倒影的「逆富士」、富士山頂與太陽重疊時產生的「鑽士富士」、被美麗櫻花圍繞的富士山、在一片浪漫花海盡頭的富士山、以楓葉為邊框的富士山、和五重塔同框的富士山……一年四季，不管在哪個地點，都能看見富士山不同的風情，這些大家推薦的富士山觀賞點千萬別錯過！

image source: 示意圖／Pexels

NO. 10 湖山亭產屋（湖山亭うぶや）

湖山亭產屋是富士山周邊非常熱門的住宿選擇，每到旅遊旺季總是一房難求。位於河口湖第一排的湖山亭視野良好，堪稱最美的富士山飯店，每個房間都能夠看到美麗的山景，有些房型還設有大露台及私人露天風呂，可以說是最奢華舒適的富士山觀賞點。

想像一下一睜開眼馬上就能看見富士山的早晨，又或是一面泡著溫晨，一面沉醉於壯麗山景情境，是不是讓人心馳神往呢？雖然這樣的住宿要價不斐，但還是吸引許多想觀賞富士山的遊客，成為富士山最搶手的飯店，同時也是人氣觀賞點之一，「連日本人都很愛的選擇」、「不需要人擠人，只要在房內往外看就有如此完美的風景」。

image source: うぶや

NO. 9 天山上公園

天山上公園為河口湖周邊知名的人氣景點，搭乘纜車登上天上山後，就能從高點眺望富士山，搭配山腳下的原野及建築物，能夠深深感受到富士山壯闊的美感。整個天上山公園以日本童話〈咔嚓咔嚓山〉（かちかち山）為主題，到處都能夠看見可愛的狸貓和兔子，不只有美麗山景，園區本身也超級好逛。

來到天上山公園，一定要到視野絕佳的展望台觀賞富士山的雄偉風貌，在天氣好的狀況下能夠看見富士山最完整壯觀的樣子，除此之外公園內的「絕景鞦韆」還能讓人體驗在高空中飛向富士山的感覺，非常值得一試，「有種縱身一躍富士山的刺激感」、「富士山完整壯觀的模樣太美了」。

NO. 8 河口淺間神社遙拜所

神社特有的「鳥居」可以說是最具日本特色的代表物之一，而鳥居和日本名山富士山所構成的畫面，絕對是不容錯過的絕美景色。位於河口淺間神社遙拜所的鳥居是近幾年才被發現的賞富士山新景點，從位在半山腰的鳥居往後望去就是壯麗的富士山，被稱為「天空鳥居」。

美麗的天空鳥居是讓大家能遙拜富士山的神聖場所，除了能夠看見富士山外，也能盡覽河口湖風光，是非常唯美的景點。由於近來遊客眾多，進入拍照需要收取100日圓的維護費，並且每人限制3分鐘拍攝時間，許多人都會在此捕捉透過鳥居框住富士山的畫面，「能夠拍到鳥居與富士山的景真的很不錯」。

image source: Japan Travel by NATIVETIME

NO. 7 御殿場Premium Outlets

﻿位於靜岡縣的御殿場市是許多人大推的富士山觀賞地，身為高原都市，再加上鄰近富士山，讓這裡能夠在毫無遮蔽的視野下近距離欣賞富士山的完整面貌。位於御殿場市的全日本最大暢貨中心「御殿場Premium Outlets」，也因此成為人氣富士山觀賞點之一。

御殿場Outlet除了是全日本規模最大，同時也被譽為是日本景色最美的Outlet，這裡佔地面積廣闊，涵蓋了飯店、商場、遊樂場、溫泉等設施，能夠享受一邊購物一邊欣賞富士山的樂趣，Outlet內甚至還在各處設置能透過手機掃QR Code操作的自拍鏡頭，方便遊客和富士山拍照留念，「這裡除了品牌多、占地大，還能看到富士山，視野超級清晰」。

NO. 6 富士急樂園

﻿說到富士山周遭，富士急樂園絕對是許多人必訪的景點。位於山梨縣富士吉田市的富士急樂園以恐怖、刺激的遊樂設施聞名，園區內最大的特色就是能夠近距離欣賞到富士山美景，喜歡遊樂園的人絕對不能錯過這個絕佳的富士山觀賞點。

在富士急樂園，可以體驗在各種不同遊樂設施上欣賞富士山，園區內4座驚險刺激的雲霄飛車，能夠帶領遊客在極限的速度感下與富士山共舞。富士急樂園自2018年就開放免費入園，搭乘設施才需要收費，就算不敢坐雲霄飛車也可以入園觀賞、拍攝樂園內看出去的美麗山景，「值得來一次看看」、「一邊看富士山一邊玩雲霄飛車是很難忘的經驗」。

NO. 5 富士山全景纜車

﻿搭乘纜車，在半空中一面緩緩上升，一面欣賞同富士山的絕美的風光，絕對是讓人一生難忘的體驗。富士山全景纜車連接河口湖車站及富士山見台站，只要3分鐘的時間就能夠登上知名富士山觀賞點「天上山公園」，除了天上山頂的遼闊景緻外，其實纜車上的風景也讓許多人十分著迷。

在全景纜車上設有4面大面積玻璃窗，能夠360度欣賞神聖的富士山風貌，也可以俯瞰河口湖的景色，仙氣滿滿的湖光山色只要搭一次纜車就能夠盡收眼底，從山腳下緩緩上升到天上山頂的過程讓人感覺寧靜而美好，「風景真的超漂亮，非常值得」、「乘坐纜車上山沿途景觀一流」。

NO. 4 新倉山淺間公園

﻿位於山梨縣新倉山的新倉山間淺間公園鄰近富士山，園區內有超過600棵的櫻花樹，並且設有展望台，只要走完398階石階梯，就能夠在展望台上欣賞到別具風情的山景，是知名的富士山觀賞點，遊客總是絡繹不絕。

位於淺間公園內的「忠靈塔」為極具代表性的五重塔，也是大家造訪此處的重點之一。只要在櫻花季登上展望台，就能夠看見櫻花、富士山、忠靈塔相互輝映的美景，被譽為能夠一次集齊「日本3大名物」的特色景點，「遠山眺望高塔和富士山，非常的幽靜唯美」、「公園最有名的是五重塔、櫻花以及寬闊的富士山美景，非常適合攝影」。

NO. 3 大石公園

﻿位於河口湖畔的大石公園，是超人氣的富士山觀賞點，近在眼前的富士山幾乎毫無遮蔽，搭配河口湖的景色，形成夢境一般的美麗畫面。除此之外，大石公園最大的特色還有隨著不同季節盛放的花卉和草木，不同的花草為富士山打造出完全不一樣的韻味。

在大石公園四季各具特色的風光中，最有名的便是夏季的紫色薰衣草及秋季的紅色波波草，在大面積色彩繽紛的花草映襯下，這裡的富士山也多了一絲不同於他處的浪漫，在天氣好的時候還能透過河口湖的倒影看見著名的「逆富士」，一個景點就能解鎖多樣的富士山風貌，「看富士山最佳的角度」、「天氣好的話怎麼拍都漂亮」。

NO. 2 忍野八海

﻿著名的「忍野八海」為位於河口湖附近的風景區，富士山融化的雪水在地底流動數十年後於山梨縣忍野村的窪地湧出，形成八座清澈美麗的池塘，因而被命名為「忍野八海」，分別為出口池、釜池、底拔池、銚子池、湧池、濁池、鏡池、菖蒲池。

忍野八海為日本國家指定的自然紀念物，池塘中乾淨澄澈的富士山雪水更被選為日本「名水百選」，天氣好時部分池塘還能夠看見富士山的倒影。此外，在忍野八海周邊也可以看見日本的傳統茅屋水車，搭配富士山景，能感受獨特的時代氛圍，「美景讓人捨不得離開」、「富士山的倒影令人驚豔」、「水池和富士山相互輝映」。

NO. 1 LAWSON河口湖站前店

河口湖站前店可以說是日本連鎖超商「LAWSON」最知名的分店，由於富士山就位於超商後方，因此能夠看見富士山從超商上「長出來」的奇特模樣，成為遊客們來到富士山河口湖必訪必拍的人氣景點。然而該景點近期已經因為大量遊客拍照造成的觀賞公害而加裝柵和黑幕。

許多外國觀光客為了完整拍到富士山和LAWSON往往不顧交通規則橫越馬路，雖然當地為此加強交通管制，但效果仍十分有限，無奈之下只能在LAWSON對面的人行道加裝2.5公尺高的黑幕以及柵欄，防止遊客為拍照穿越馬路。受歡迎的觀賞點因此消失讓人感到遺憾，不過町長表示，若日後遊客恣意的情形改善，也會考慮拆除黑幕。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月31日至2024年05月29日，共1年。

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