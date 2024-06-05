快訊

唐治平現身士檢撂泰文 質疑「外傳與母爭執」：怎會有人知道

檢警依客觀證據確定死者身分 唐治平若堅持不認母將成「有名無主屍」

TANK消失樂壇10年 罹不治之症病暴瘦 揭心聲：不會好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿湯哥前妻轉行設計服裝 聯手A.P.C.推千禧風膠囊系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯前妻凱蒂霍姆斯（Katie Holmes），自90年代開始便是法國品牌A.P.C.的忠實粉絲，本季雙方推出聯合名作的膠囊系列共包括十幾件女性化的單品和配件，重現品牌在千禧年間的經典單品。「 A.P.C.的設計簡約，細節與展現方式卻十分精緻，對我來說，A.P.C.不只是日常生活中優雅風格的穿搭首選，其經典、永恆的設計也讓我經常用來做為電影造型。」凱蒂霍姆斯說。

凱蒂霍姆斯特地造訪了A.P.C.位於巴黎Rue Royale的設計檔案庫，並從中挑選了適合她風格的元素，「我很喜歡vintage，有機會深入了解 A.P.C.過往的設計歷程是一件很享受的事。我從2000初期的系列裡汲取了不少靈感，並將之轉化成更摩登、更符合時下消費者喜好的設計。」膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙，上面裝飾白色的A.P.C. logo裝飾與鈕扣；修身版型的Ella絎縫外套讓人想起美國最美第一夫人賈桂琳甘迺迪的神采， 標誌性的Juliette涼鞋與Grace包款則以新穎的鱷魚壓紋和拼接縫線皮革重新詮釋，更顯高雅。

A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。圖／惇聚國際提供
A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。圖／惇聚國際提供
A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙。圖／惇聚國際提供
A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙。圖／惇聚國際提供
A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。圖／惇聚國際提供
A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。圖／惇聚國際提供
膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙。圖／惇聚國際提供
膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙。圖／惇聚國際提供
A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列。圖／惇聚國際提供
A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列。圖／惇聚國際提供
標誌性的Grace包款則以新穎的鱷魚壓紋和拼接縫線皮革重新詮釋。圖／惇聚國際提供
標誌性的Grace包款則以新穎的鱷魚壓紋和拼接縫線皮革重新詮釋。圖／惇聚國際提供

品牌 標誌

延伸閱讀

阿湯哥超性感拉丁舊愛脫光了！完美線條若隱若現

夢幻也日常 JAMEI CHEN純白風格婚禮展巧秀非典創意

阿湯哥女兒轉大人後越穿越清涼！Suri Cruise「平口上衣配超迷你短褲」一轉身屁股蛋全跑出來

好兇！超辣影后「渾圓半球炸出」又巨又圓　事業線看不到底根本性感小妖精

相關新聞

端午連假整體訂房率再增3％！7縣市未增反減 觀光署曝主因

今年端午節連續假期（6月8日至10日）為今年最後一個連假，交通部觀光署3日統計最新訂房狀況，前2日整體訂房率較先前統計增...

海膽、A5和牛、鮑魚都能炸！日本「天婦羅 杉村」登台

台北高檔的日本料理又添一間生力軍！來自日本靜岡的「天婦羅 杉村」，將於6月6日於台北萬豪酒店內開設首間海外分店，店內以江...

限時6天！全家便利商店百款冰飲零食「第2件5折」　指定商品單筆滿額享「好禮5選1」衛生紙、洗衣精都入列

端午節即將到來，不僅是久違的連休，更是今年最後一個連續假期。看好連假出遊商機，全家便利商店於線上、線下陸續推出多重優惠，...

不只LAWSON河口湖站前店！ 十大富士山絕美觀賞點曝光

到日本旅遊，富士山絕對是大家最先聯想到的景點之一，為了一睹富士山的風采，許多人都會費心找尋觀賞的富士山最佳地點...

高鐵首個車站美食街亮相 一風堂、日式泡芙進駐左營站

台灣高鐵公司今年端午連假疏運期間，截至今上午8時止，已有42萬2000人次完成訂票。為打造舒適候車環境，台灣高鐵在高鐵左...

120周年太開心！ORIS全新紀念表 黑潮小熊酷炫來襲

每年的6月都對ORIS有著重大意義，為迎接品牌120周年紀念，瑞士鐘表品牌ORIS日前發表了全新2024 Hölstei...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。