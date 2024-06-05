阿湯哥前妻轉行設計服裝 聯手A.P.C.推千禧風膠囊系列

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯前妻凱蒂霍姆斯（Katie Holmes），自90年代開始便是法國品牌A.P.C.的忠實粉絲，本季雙方推出聯合名作的膠囊系列共包括十幾件女性化的單品和配件，重現品牌在千禧年間的經典單品。「 A.P.C.的設計簡約，細節與展現方式卻十分精緻，對我來說，A.P.C.不只是日常生活中優雅風格的穿搭首選，其經典、永恆的設計也讓我經常用來做為電影造型。」凱蒂霍姆斯說。

凱蒂霍姆斯特地造訪了A.P.C.位於巴黎Rue Royale的設計檔案庫，並從中挑選了適合她風格的元素，「我很喜歡vintage，有機會深入了解 A.P.C.過往的設計歷程是一件很享受的事。我從2000初期的系列裡汲取了不少靈感，並將之轉化成更摩登、更符合時下消費者喜好的設計。」膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙，上面裝飾白色的A.P.C. logo裝飾與鈕扣；修身版型的Ella絎縫外套讓人想起美國最美第一夫人賈桂琳甘迺迪的神采， 標誌性的Juliette涼鞋與Grace包款則以新穎的鱷魚壓紋和拼接縫線皮革重新詮釋，更顯高雅。 A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。圖／惇聚國際提供 A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙。圖／惇聚國際提供 A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。圖／惇聚國際提供 膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙。圖／惇聚國際提供 A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列。圖／惇聚國際提供 標誌性的Grace包款則以新穎的鱷魚壓紋和拼接縫線皮革重新詮釋。圖／惇聚國際提供