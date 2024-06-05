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搶搭618檔期！IKEA推消費滿額可折888元 推薦必買入手
搶搭618購物檔期，IKEA也推出618線上購物季，從6月7～19日推出限時優惠活動，只要在活動期間於IKEA線上購物，單筆消費滿6,000元，輸入折扣碼「EC24618」，現折618元，全站折扣後滿6,000元，若使用LINE Pay結帳，可領取專屬優惠券再折270元，最高一次就能折888元，超級划算。
618檔期在IKEA買什麼，推薦各種經典實用家具為主，KALLAX層架組可說是IKEA最暢銷的經典商品，可以輕鬆幫家中打造收納空間，層架組售價2,799元；同樣是經典暢銷的MICKE書桌，特別適合在小空間中使用，有電線孔整理電線，還能依照個人習慣選擇抽屜櫃的位置，更能輕鬆擺在各種空間中。
想要入手衣櫥，首推KLEPPSTAD三門衣櫃，全白簡約的設計，還有夠大的寬敞空間，也能依照需求增加層板，高CP值適合小資族及租屋族使用；採用實木貼皮的MALM雙人床框，有著典雅風格，能與各種室內裝潢搭配；針對小朋友，可以入手DUKTIG玩具廚房，超擬真外觀，還能搭配鍋具配件，讓小朋友盡情發揮烹飪樂趣，啟發創意和想像力。
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