陳偉霆西裝、皮衣造型帥搭Golden Goose髒鞋 率性又有魅力男人味破表！

義大利時尚品牌Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋，並隨之曝光形象大片。由他為男性示範了如何以經典西裝造型混搭休閒鞋款，創造出嶄新魅力，透過攝影師的鏡頭，更能感受到陳偉霆的率性男人味。

Golden Goose的Super-Star系列是品牌首款融入星星圖案的鞋履，受到滑板公園裡人們運動場景啟發而來，因此外觀呈現滑板鞋獨特的做舊磨損效果，體現了自由氣息和活力氛圍，受到消費者的喜愛。為了呼應當年的概念，系列形象廣告選在以工業風倉庫為背景，並由陳偉霆出鏡演繹全新Super-Star系列鞋款，向品牌起源地威尼斯的工業港口馬格拉致敬。新款Super-Star系列鞋，第一款作品以白色皮革鞋面為主，飾有醒目黃色絨面革星星圖案，搭配棕色皮革鞋提和冰灰色絨面革鞋提內襯，白色皮革翻折鞋舌增添了復古氣息。而第二款作品同樣為白色皮革鞋面，點綴招牌星星圖案，以及冰灰色絨面革鞋提及其內襯，並加上紅色Golden Goose刺繡字樣，讓人耳目一新。

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

夏季到來，英國環保鞋履品牌LØCI則選擇將經典設計再詮釋，像是經典7號鞋以黑底搭配白色Logo，創造強烈對比色系。而8號鞋的織紋鞋面在不同光線下，透出深淺不一的藍色光澤，十分別緻；依復古球鞋設計的傳奇11號鞋款，高筒配上黑白雙色拼接，擁有從球場延伸到街頭的隨興時髦感。以80年代美式運動鞋型做原型的Atom 3號，透過黑色鞋身搭配奶油底，帶來獨特質感。

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose Super-Star系列新款鞋履。圖／Golden Goose提供

Golden Goose Super-Star系列新款鞋履。圖／Golden Goose提供

LØCI深海色8號鞋，6,280元。圖／LØCI提供

LØCI經典9號鞋，6,980元。圖／LØCI提供