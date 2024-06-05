快訊

國會改革大戰後藍綠白厭戰氣氛濃 花東三法有望暫緩？

要專業還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

陳偉霆西裝、皮衣造型帥搭Golden Goose髒鞋 率性又有魅力男人味破表！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供
Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

義大利時尚品牌Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋，並隨之曝光形象大片。由他為男性示範了如何以經典西裝造型混搭休閒鞋款，創造出嶄新魅力，透過攝影師的鏡頭，更能感受到陳偉霆的率性男人味。

Golden Goose的Super-Star系列是品牌首款融入星星圖案的鞋履，受到滑板公園裡人們運動場景啟發而來，因此外觀呈現滑板鞋獨特的做舊磨損效果，體現了自由氣息和活力氛圍，受到消費者的喜愛。為了呼應當年的概念，系列形象廣告選在以工業風倉庫為背景，並由陳偉霆出鏡演繹全新Super-Star系列鞋款，向品牌起源地威尼斯的工業港口馬格拉致敬。新款Super-Star系列鞋，第一款作品以白色皮革鞋面為主，飾有醒目黃色絨面革星星圖案，搭配棕色皮革鞋提和冰灰色絨面革鞋提內襯，白色皮革翻折鞋舌增添了復古氣息。而第二款作品同樣為白色皮革鞋面，點綴招牌星星圖案，以及冰灰色絨面革鞋提及其內襯，並加上紅色Golden Goose刺繡字樣，讓人耳目一新。

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供
Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

夏季到來，英國環保鞋履品牌LØCI則選擇將經典設計再詮釋，像是經典7號鞋以黑底搭配白色Logo，創造強烈對比色系。而8號鞋的織紋鞋面在不同光線下，透出深淺不一的藍色光澤，十分別緻；依復古球鞋設計的傳奇11號鞋款，高筒配上黑白雙色拼接，擁有從球場延伸到街頭的隨興時髦感。以80年代美式運動鞋型做原型的Atom 3號，透過黑色鞋身搭配奶油底，帶來獨特質感。

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供
Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供
Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供
Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供
Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供
Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋。圖／Golden Goose提供

Golden Goose Super-Star系列新款鞋履。圖／Golden Goose提供
Golden Goose Super-Star系列新款鞋履。圖／Golden Goose提供

Golden Goose Super-Star系列新款鞋履。圖／Golden Goose提供
Golden Goose Super-Star系列新款鞋履。圖／Golden Goose提供

LØCI深海色8號鞋，6,280元。圖／LØCI提供
LØCI深海色8號鞋，6,280元。圖／LØCI提供

LØCI經典9號鞋，6,980元。圖／LØCI提供
LØCI經典9號鞋，6,980元。圖／LØCI提供

LØCI Atom 3號鞋，7,680元。圖／LØCI提供
LØCI Atom 3號鞋，7,680元。圖／LØCI提供

品牌 運動

延伸閱讀

美樂蒂、酷洛米翻轉變身太萌了！家樂福聯手三麗鷗推5款旅行商品加價購

硬派滑板迷必收！Converse CONS再度攜手Carhartt WIP 詮釋復古街頭風尚

回憶殺！小時候泡澡都用這一罐 過來人笑：小孩子很愛

英短愛上「代言布偶貓」每天癡迷凝望雙眼發直 網找出本尊高清照：需要大圖輸出嗎？

相關新聞

端午連假整體訂房率再增3％！7縣市未增反減 觀光署曝主因

今年端午節連續假期（6月8日至10日）為今年最後一個連假，交通部觀光署3日統計最新訂房狀況，前2日整體訂房率較先前統計增...

海膽、A5和牛、鮑魚都能炸！日本「天婦羅 杉村」登台

台北高檔的日本料理又添一間生力軍！來自日本靜岡的「天婦羅 杉村」，將於6月6日於台北萬豪酒店內開設首間海外分店，店內以江...

陳偉霆西裝、皮衣造型帥搭Golden Goose髒鞋 率性又有魅力男人味破表！

義大利時尚品牌Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋，並隨之曝光...

獲譽「一生一定要看一次」 明華園「超炫白蛇傳」返屏東過端午

睽違12年，明華園總團「超炫白蛇傳」重返端午檔期。這部被譽為「一生一定要看一次」的經典大戲，是明華園總團2004年特別為...

遠百年中慶 夏季裝備大家電通享優惠 首五日精品再加碼

不論是夏日出遊裝備、節能涼夏家電添購，或是畢業季社會新鮮人治裝，現在都可趁百貨年中慶優惠省一波，遠東百貨超級年中慶在端午...

Levi’s®、Calvin Klein打造平權系列新品支持每一種愛情！

向來六月都是國際同志驕傲月，於是時尚品牌多會選在此時推出相應的產品，一來是彰顯支持平權的態度，二是「粉紅」經濟也是難以被忽略一部分。因此像是丹寧服飾大廠Levi’s®就以1970年代至今的LGBTQIA+牛仔競技文化為靈感，推出限定系列服飾與配件。而Calvin Klein則邀請超模暨演員的Cara Delevingne和歌手Jeremy Pope一同入鏡演繹平權系列新品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。