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郵輪產業逐漸復甦 113年旅客可望達81.6萬人次

中央社／ 記者余曉涵台北5日電

郵輪產業逐漸復甦，交通部航港局今天指出，依目前郵輪預報資料顯示今年將靠泊482艘次，相較去年327艘次大幅成長47%，進出港旅客今年有望達81.6萬人次。

為了培育郵輪相關人才，交通部航港局今天發布新聞稿表示，持續以「放寬參與國際郵輪就業規定」、「推廣在校取證」、「跨校合作」及辦理「餐勤人員基本知能訓練班」等4大面向培育人才並協助民眾登輪工作。

航港局說，對於想至郵輪旅客或事務部門工作者，在還未取得船員服務手冊前，即可先參加基本安全訓練（包含人員求生技能訓練、防火及基礎滅火訓練、基礎急救訓練、人員安全及社會責任訓練）及安全意識2項船員專業訓練，取得合格證明後，再至航港局各航務中心申請船員服務手冊。

航港局表示，此2項船員專業訓練上課天數約11天，費用約新台幣1萬3000元，因各訓練機構船員專業訓練自費班開課時間及費用略有不同。

航港局指出，積極輔導海洋觀光、餐飲等系所將郵輪工作所需船員訓練融入學校課程，使學生能在校取證，除此之外，也協調國立高雄餐旅大學與國立高雄科技大學合作辦理「郵輪產業人才培訓」。

航港局說，今年4月中華航業人員訓練中心已開班，後續是否再開班須視登記人數是否已達到開班下限，如有開班需求，航港局將儘速核備。

航港局 郵輪

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