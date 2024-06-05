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挪威郵輪奮進號首度來台 基隆母港啟航

中央社／ 台北5日電

挪威郵輪「奮進號」在COVID-19疫情期間斥資超過1億美元改裝，首度來台灣，今天起以基隆港為母港，搭載近1500名旅客到澎湖3天2夜海上遊程。

交通部統計，112年國際郵輪來台靠泊327艘次，實際進出港旅客54.68萬人次，已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前最高峰（2019年）的5成，預估今年可恢復到疫情前7成以上。

看好台灣郵輪市場商機，雄獅旅遊於今年6至9月，引進挪威郵輪（NCL）旗下奮進號（Norwegian Spirit）首度來台灣，今天起以基隆為母港正式啟航，搭載近1500名旅客前往澎湖，進行3天2夜海上之旅。

雄獅旅遊說，「奮進號」郵輪後續還將以基隆、高雄為雙母港，共推出32趟次航程，前往澎湖、日本、韓國、香港等熱門旅遊城市，目前整體銷售已超過7成5，暑假熱門航次達9成以上。

雄獅旅遊介紹，挪威郵輪「奮進號」改裝後，除了業界少見的「自選艙房」服務外，還提供6間免付費餐廳，及義大利餐廳、法式餐廳、日本料理、鐵板燒、牛排館、星巴克咖啡、酒吧等，共有逾20種餐飲選擇，為同級郵輪最多，24小時輪流提供餐飲服務。

雄獅旅遊說，為提供台灣旅客更優質的郵輪旅遊體驗，包含服務人員、標示、廣播等，皆已完成中文化服務升級，船上還有雄獅旅遊專屬服務櫃台，每段航程都會安排至少20名雄獅工作人員，隨時為旅客提供必要協助。

另外，所有台灣出發「奮進號」航程，雄獅旅遊都會舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，並於船上提供結合微軟Game Pass的華碩ROG電競掌機「Ally」供旅客免費借用。

日本料理 郵輪

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