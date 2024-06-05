遠百年中慶 夏季裝備大家電通享優惠 首五日精品再加碼

不論是夏日出遊裝備、節能涼夏家電添購，或是畢業季社會新鮮人治裝，現在都可趁百貨年中慶優惠省一波，遠東百貨超級年中慶在端午連假前展開，端午假期可衝一波好康優惠。

遠百超級年中慶6月6日至6月23日展開，回饋陣容包括：百貨服飾當日累計5,000元送500元、保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元，板橋中山家用獨家加碼單櫃滿2萬元加送500元，配合8大銀行全館(數位3C、MUJI除外)單筆刷滿5,000元且分6期送200元。

6月10日前再加碼，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百的國際精品、世界名品配合9大銀行單筆刷滿1萬且分6期送500元，有精品購買需求把握檔期首五日更能輕鬆入手。

年中慶也少不了HAPPY GO卡友專屬優惠，超級年中慶期間持HAPPY GO卡和身分證件，可用HAPPY GO點數200點換200元紅利券一張。使用HAPPYGO Pay支付並獨享全館當日單筆刷5,000元送100元。

新竹大遠百App會員獨家送，檔期間首次辦理遠百App會員且成為金級會員就送新戶禮200元抵用券。App會員獨家加碼，6月6日至6月10日凡持遠百App於百貨服飾當日累計滿5,000元送100元主題餐廳抵用券一張。

台中大遠百為畢業新鮮人準備求職穿搭、3C等優惠商品，像是輕時尚品牌G2000推出指定套裝8折起、E001全面商品7折起，讓新鮮人用最實惠的價格，添購時髦又專業的造型。

台南大遠百6月6日至7月8日曼黛瑪璉、瑪登瑪朵推出「內衣嘉年華樂購一夏」特賣會，限定款內衣買一送一、無鋼圈內衣指定款2件8折、推薦款2套6.5折、3套1,880元、消費正品內衣2套現抵800元等優惠。

正逢端午假期，遠百花蓮店則推出憑返鄉車票換200元購物金，App會員獨享6月7日至10日憑出發地或目的地為花蓮站的台鐵車票即可兌換200元電子抵用金一份。另外，首度與黑潮海洋文教基金會舉辦「島航計畫」特展，6月6日至7月5日於1樓微美館展出。