LEXUS 車主獨享 推夏季熱門旅宿特別保留房

LEXUS車主獨享旅宿饗宴，推出夏季熱門旅宿特別保留房， 因應暑假即將到來，好評加開推出「夏季輕旅行」主題，提供車主優先入住台南晶英酒店及苗栗樹也Villa特別保留房，專案自6/7(五)上午9:00起開放車主於Lexus Plus App線上預訂，與家人好友輕鬆一夏。

和泰集團表示，為滿足對品味旅行、高端旅宿極具興趣的車主們，去年起於Lexus Plus App推出全新「旅宿饗宴－車主保留房」尊享禮遇，陸續提供Lexus車主輕鬆預訂熱門旅宿如「日月潭雲品溫泉酒店」、「礁溪老爺酒店」以及僅供會員訂房的「呆水溫泉」，廣受車主好評。

台南晶英酒店座落於台南市中西區，鄰近各式景點、商圈，交通十分便利，酒店將府城文化融入現代設計且飯店設備完善，如戶外恆溫泳池、兒童俱樂部等設施，廣受旅客喜愛，因此於假期週末期間訂房十分熱絡。本次Lexus特別為Lexus Plus App車主會員保留：7/19(五)入住熱門房型「海東家庭房」(4人房)及「小西門套房」(2人房)，客房採光明亮、寬敞舒適，無論雙人成行或全家出遊，皆為探訪府城魅力的最佳所在。