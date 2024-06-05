快訊

國會改革大戰後藍綠白厭戰氣氛濃 花東三法有望暫緩？

要專業還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Levi’s®、Calvin Klein打造平權系列新品支持每一種愛情！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Levi’s®以1970年代至今的LGBTQIA+牛仔競技文化為靈感，推出限定系列服飾與配件。圖／Levi’s®提供
Levi’s®以1970年代至今的LGBTQIA+牛仔競技文化為靈感，推出限定系列服飾與配件。圖／Levi’s®提供

向來六月都是國際同志驕傲月，於是時尚品牌多會選在此時推出相應的產品，一來是彰顯支持平權的態度，二是「粉紅」經濟也是難以被忽略一部分。因此像是丹寧服飾大廠Levi’s®就以1970年代至今的LGBTQIA+牛仔競技文化為靈感，推出限定系列服飾與配件。而Calvin Klein則邀請超模暨演員的Cara Delevingne和歌手Jeremy Pope一同入鏡演繹平權系列新品。

美式西部牛仔服飾風格，本就是替Levi’s®打下江山最重要的元素之一，於是品牌以1970年代的內華達州酷兒「彩虹牛仔競技（馬術比賽）」為概念，並自過往服飾歷史檔案庫海報汲取圖樣與元素，另外添加如萊茵石、銅絲線、大理石花紋製品以及包金丹寧布（gold-coated denim）等奢華質料，形塑出全新愛發聲的商品系列。提供包含抽繩短T恤及彩虹無袖黑T恤，更有發揮Levi’s®專長的丹寧布拼色中長裙、托特包，形塑出歡愉的牛仔競技造型。

超模暨演員的Cara Delevingne為Calvin Klein拍攝「This Is Love」Pride系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供
超模暨演員的Cara Delevingne為Calvin Klein拍攝「This Is Love」Pride系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

另外Calvin Klein則端出自家熱賣的內著單品，加入象徵LGBTQIA+的彩虹配色，打造全新的Pride系列，形象大片更找來超模暨演員的Cara Delevingne和歌手Jeremy Pope一同演繹。這系列內褲腰帶採用彩虹漸變色設計，同時招牌Cotton Stretch及Modern Cotton內衣也以全新樣貌登場，也增添相同色彩。系列中的Monogram Logo T 恤飾以經典Calvin Klein花押字標誌，並印有熱情洋溢的漸變色印花。而今年品牌還與非政府組織Transgender Law Center及ILGA World合作設計兩款限量版T恤，一同力挺平權。

歌手Jeremy Pope為Calvin Klein拍攝「This Is Love」Pride系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供
歌手Jeremy Pope為Calvin Klein拍攝「This Is Love」Pride系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Levi’s® Pride平權系列拼色丹寧托特包，2,290元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® Pride平權系列拼色丹寧托特包，2,290元。圖／Levi’s®提供

Levi’s® Pride平權系列彩虹無袖黑T恤，1,090元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® Pride平權系列彩虹無袖黑T恤，1,090元。圖／Levi’s®提供

Calvin Klein Pride系列低腰四角內褲，1,780元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Pride系列低腰四角內褲，1,780元。圖／Calvin Klein提供

Levi’s® Pride平權系列拼色丹寧中長裙，4,390元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® Pride平權系列拼色丹寧中長裙，4,390元。圖／Levi’s®提供

Calvin Klein Pride系列薄墊三角內衣，2,080元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Pride系列薄墊三角內衣，2,080元。圖／Calvin Klein提供

Levi’s® Pride平權系列抽繩短T恤，1,290元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® Pride平權系列抽繩短T恤，1,290元。圖／Levi’s®提供

LGBTQ 同志 品牌

延伸閱讀

賴清德百億學生海外圓夢基金 教育部將分3年編列

傅崐萁指環島高鐵可採BOT模式 政府不用出資

韓星金多美親自示範 短袖T恤造型也能穿出「仙氣感」！

Calvin Klein睽違6年迎新任創意總監 高調宣布重返紐約時裝周！

相關新聞

端午連假整體訂房率再增3％！7縣市未增反減 觀光署曝主因

今年端午節連續假期（6月8日至10日）為今年最後一個連假，交通部觀光署3日統計最新訂房狀況，前2日整體訂房率較先前統計增...

海膽、A5和牛、鮑魚都能炸！日本「天婦羅 杉村」登台

台北高檔的日本料理又添一間生力軍！來自日本靜岡的「天婦羅 杉村」，將於6月6日於台北萬豪酒店內開設首間海外分店，店內以江...

阿湯哥前妻轉行設計服裝 聯手A.P.C.推千禧風膠囊系列

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯前妻凱蒂霍姆斯（Katie Holmes），自90年代開始便是法國品牌A.P.C.的忠實粉...

搶搭618檔期！IKEA推消費滿額可折888元 推薦必買入手

搶搭618購物檔期，IKEA也推出618線上購物季，從6月7～19日推出限時優惠活動，只要在活動期間於IKEA線上購物，...

陳偉霆西裝、皮衣造型帥搭Golden Goose髒鞋 率性又有魅力男人味破表！

義大利時尚品牌Golden Goose推出Super-Star系列新款鞋履，同樣由全球代言人陳偉霆來搶先詮釋，並隨之曝光...

身分證有5打對折、壽星玩免費 全台樂園端午優惠一次看

端午連假將至，不少主題遊樂園推出優惠方案，像是身分證有5，全票打對折；或者健保卡有5個0，可享300元不到的優惠價。若是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。