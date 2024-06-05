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Levi’s®、Calvin Klein打造平權系列新品支持每一種愛情！
向來六月都是國際同志驕傲月，於是時尚品牌多會選在此時推出相應的產品，一來是彰顯支持平權的態度，二是「粉紅」經濟也是難以被忽略一部分。因此像是丹寧服飾大廠Levi’s®就以1970年代至今的LGBTQIA+牛仔競技文化為靈感，推出限定系列服飾與配件。而Calvin Klein則邀請超模暨演員的Cara Delevingne和歌手Jeremy Pope一同入鏡演繹平權系列新品。
美式西部牛仔服飾風格，本就是替Levi’s®打下江山最重要的元素之一，於是品牌以1970年代的內華達州酷兒「彩虹牛仔競技（馬術比賽）」為概念，並自過往服飾歷史檔案庫海報汲取圖樣與元素，另外添加如萊茵石、銅絲線、大理石花紋製品以及包金丹寧布（gold-coated denim）等奢華質料，形塑出全新愛發聲的商品系列。提供包含抽繩短T恤及彩虹無袖黑T恤，更有發揮Levi’s®專長的丹寧布拼色中長裙、托特包，形塑出歡愉的牛仔競技造型。
另外Calvin Klein則端出自家熱賣的內著單品，加入象徵LGBTQIA+的彩虹配色，打造全新的Pride系列，形象大片更找來超模暨演員的Cara Delevingne和歌手Jeremy Pope一同演繹。這系列內褲腰帶採用彩虹漸變色設計，同時招牌Cotton Stretch及Modern Cotton內衣也以全新樣貌登場，也增添相同色彩。系列中的Monogram Logo T 恤飾以經典Calvin Klein花押字標誌，並印有熱情洋溢的漸變色印花。而今年品牌還與非政府組織Transgender Law Center及ILGA World合作設計兩款限量版T恤，一同力挺平權。
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