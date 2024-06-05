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水果外銷大突破！歷經8年諮商 農業部：紅肉紅龍果可以賣到日本了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

水果外銷大突破！農業部今天在臉書粉專宣布，我國紅肉紅龍果可以賣到日本了。

農業部表示，今天日本農林水產省公告，我國三角柱屬整屬紅龍果，包含紅肉、紫紅肉、雜交種，可以外銷日本了。歷經8年諮商努力，台灣紅肉紅龍果成功可外銷日本。

為了突破檢疫障礙，讓臺灣紅龍果可以外銷日本，農業部表示，農業部從2016年就開始進行各項作業，包括積極輔導外銷鮮果實蒸熱處理廠，透過冷鏈計畫進行設備升級及環境改善，提升檢疫效能及果品品質。2023年8月配合日本檢疫官來台進行實地殺蟲試驗認證。今年5月再邀請2名日本檢疫官來台辦理夏季鮮果實檢疫處理及輸出檢疫事宜，完成設施認證及測試。

農業部說，歷經將近8年諮商努力，終於成功確認符合殺蟲試驗標準，促成日方同意開放。在紅肉紅龍果開放輸日之後，台灣生鮮水果外銷市場版圖將進一步擴大。

除成功開拓日本市場外，農業部說，紅龍果目前也已可輸銷加拿大、新加坡、中國大陸、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、帛琉、阿拉伯聯合大公國、巴林及荷蘭等國家地區。

農業部表示，將持續拓展農產品外銷，積極開拓高消費市場、分散市場風險，秉持輔導農民專業經營的立場，落實相關教育訓練、提升冷鏈設備與環境改善、產品溯源管理及輸出檢疫作業，讓生鮮水果銷往全世界。

水果外銷大突破！農業部宣布，我國紅肉紅龍果可以賣到日本了。圖／取自「農業部」臉書粉專
水果外銷大突破！農業部宣布，我國紅肉紅龍果可以賣到日本了。圖／取自「農業部」臉書粉專

日本 紅龍果 農業部

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