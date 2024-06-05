受403地震衝擊 端午連假花蓮訂房僅1成

受403地震衝擊，今年端午連假花蓮訂房率仍慘兮兮，根據交通部觀光署最新統計，花蓮端午假期前2天的訂房率僅12.07%，不過觀光署認為推出振興震後住宿優惠活動，效益將逐漸湧現。

交通部觀光署日前公布最新各縣市端午連假的旅宿訂房率，觀光署指出，今年端午連假有3天，訂房情形以前2天（6月8、9日）較為顯著，其中6月8日旅宿訂房率達6成以上的有台北市、苗栗縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣等5個縣市，最高為苗栗縣74.28%。

6月9日達6成以上的有苗栗縣、澎湖縣、連江縣等3個縣市，最高為澎湖縣67.36%；6月10日為連假最後1天，隨著民眾陸續返回工作地，除了連江縣最高為65.22%外，其餘縣市訂房率均相對較低。

觀光署表示，以前2日平均訂房率來看，基隆市、台北市、苗栗縣、屏東縣、 澎湖縣、連江縣等6個縣市超過5成，其中苗栗縣最高達69.12%。

而花蓮縣訂房率僅12.07%，是全台訂房率最低的縣市，觀光署指出，主要是受到近期不時的餘震及聯外交通未全面恢復等因素，短期內對花蓮旅遊信心尚未恢復所致。

觀光署說，5月下旬推出振興震後住宿優惠活動，已於6月1日從花蓮開跑，宣導效益逐漸顯現；以及花蓮縣政府規劃一系列聯合行銷及主題體驗活動等，將重拾花蓮旅遊信心，訂房率亦將逐步提升。