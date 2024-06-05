美樂蒂、酷洛米翻轉變身太萌了！家樂福聯手三麗鷗推5款旅行商品加價購

搶攻療癒、旅行商機，家樂福會員加價購活動今夏超萌第一彈推出「#BFF萌友旅行趣」，與三麗鷗合作，以可愛又有個性的「My Melody美樂蒂＆Kuromi酷洛米」為主題，推出超萌旅行系列新品，讓每次旅行充滿粉紅泡泡，即使在辦公室使用也是全場焦點。即日起至6月18日，家樂福會員專屬單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品/美妝商品/衛生紙/衛生棉/護墊/口腔清潔/手動刮鬍刀/嬰兒、成人紙尿褲/指定家用清潔劑商品，消費不限金額即可加購。

第一彈共推出2種圖案的「My Melody美樂蒂＆Kuromi酷洛米」頭像造型2WAY附帽頸枕抱枕、旅行收納組、保冷袋、盥洗收納包，共5款選購。首推2WAY附帽頸枕抱枕，共有酷洛米、美樂蒂2款造型抱枕，翻轉變身後可以變成另一個角色的頸枕，功能與圖案都雙重滿足，加購價299元，全台限量2,000個。

而因應旅行、野餐露營商機，同步推出讓行李箱變超整齊的收納5件組、立體大容量的保冷袋，還有輕鬆收納瓶瓶罐罐的旅行盥洗收納包，加購價159元起，限量推出，要換要快。