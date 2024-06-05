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美樂蒂、酷洛米翻轉變身太萌了！家樂福聯手三麗鷗推5款旅行商品加價購
搶攻療癒、旅行商機，家樂福會員加價購活動今夏超萌第一彈推出「#BFF萌友旅行趣」，與三麗鷗合作，以可愛又有個性的「My Melody美樂蒂＆Kuromi酷洛米」為主題，推出超萌旅行系列新品，讓每次旅行充滿粉紅泡泡，即使在辦公室使用也是全場焦點。即日起至6月18日，家樂福會員專屬單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品/美妝商品/衛生紙/衛生棉/護墊/口腔清潔/手動刮鬍刀/嬰兒、成人紙尿褲/指定家用清潔劑商品，消費不限金額即可加購。
第一彈共推出2種圖案的「My Melody美樂蒂＆Kuromi酷洛米」頭像造型2WAY附帽頸枕抱枕、旅行收納組、保冷袋、盥洗收納包，共5款選購。首推2WAY附帽頸枕抱枕，共有酷洛米、美樂蒂2款造型抱枕，翻轉變身後可以變成另一個角色的頸枕，功能與圖案都雙重滿足，加購價299元，全台限量2,000個。
而因應旅行、野餐露營商機，同步推出讓行李箱變超整齊的收納5件組、立體大容量的保冷袋，還有輕鬆收納瓶瓶罐罐的旅行盥洗收納包，加購價159元起，限量推出，要換要快。
另同步推出夏季清潔生活用品優惠，單筆購買洗衣膠囊/洗衣精/洗衣粉/洗衣皂/漂白水/新奇/妙管家/蘭諾衣物芳香豆，每滿888元送35元現金折價券（單筆最多送70元）；單筆購買花王/魔術靈/逸萱秀/莉婕/珂珂透/蜜妮/蕾妮亞/美舒律系列商品，每滿399元送40元現金折價券（單筆最多送400元）。搭配衣物清潔、個人清潔達指定金額優惠活動，輕鬆就可收藏到想要的酷洛米&美樂蒂商品。
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