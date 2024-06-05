快訊

唐治平深夜現身淡水警分局派出所 領取亡母相驗證明

海膽、A5和牛、鮑魚都能炸！日本「天婦羅 杉村」登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
宜蘭香魚。記者陳睿中／攝影
宜蘭香魚。記者陳睿中／攝影

台北高檔的日本料理又添一間生力軍！來自日本靜岡的「天婦羅 杉村」，將於6月6日於台北萬豪酒店內開設首間海外分店，店內以江戶前天婦羅的風格，提供南非鮑魚、日本A5和牛菲力、紫蘇海膽等多種天婦羅，並也加入栗子南瓜、椎茸等台灣在地食材，讓民眾享受江戶前天婦羅的獨特魅力。

由橘焱胡同集團引進來台的「天婦羅 杉村」，本店於靜岡開業已經超過20年，乃是當地的人氣餐廳。社長杉村裕史本身擁有40餘年的餐飲背景，講求天婦羅炸油比例、油溫、麵衣厚度、油炸秒數等諸多細節。以關鍵的炸油為例，天婦羅杉村採用玉米沙拉油、麻油混合調製，溫度控制於170～210度之間，同時搭配上豐富的經驗，依照食材調整麵衣厚薄與油炸時間，藉此在鎖住食材原味、突顯鮮甜清新滋味的同時，還能維持麵衣的輕盈薄酥。

天婦羅杉村採無菜單型態，讓主廚依照當日食材內容規劃套餐，並透過台灣在地蔬菜、日本空運海鮮等食材結合，讓賓客得以享受時令旬味。套餐先以蟹肉芡蒸蛋、季節旬魚刺身、紫蘇和風沙拉等料理揭開序幕。一系列接力登場的天婦羅中，「活白蝦」將活白蝦分成蝦頭、蝦身兩部位分開處理，蝦頭酥中帶脆，而麵衣下的蝦肉則富含彈性與甜鮮。

「紫蘇海膽」將日本海膽裹於紫蘇葉中，輕裹麵衣油炸後，保有海膽濃郁飽滿的甜鹹海味，呈現出外酥內滑潤的豐富口感。至於季節限定的「令和怪物」，取用來自日本岩手縣、個頭碩大的令和怪物生蠔為主角，透過溫度與麵衣的掌控，顯現其豐滿的肉質與風味。另道「日本A5和牛菲力」，則是將日本A5和牛的菲力部位，油炸至半熟狀態，讓和牛油脂昇華為自然甜香，適合搭配現磨山葵品嚐。

除此之外，「宜蘭香魚」也是透過炸功技巧，重現香魚在水中游動的姿態，兼具視覺與味覺享受。套餐中也有機會吃到綠蘆筍、水果玉米、立鱗馬頭魚、栗子南瓜等不同食材，並會依照食材特性，提供海藻鹽、咖哩鹽、自製天婦羅醬汁、蘿蔔泥、檸檬等佐料搭配。最後還可選擇「天婦羅丼飯」或「天婦羅茶漬飯」作為食事，帶來尾聲的滿足感。

「天婦羅 杉村」預計於6月6日正式開幕，店內規劃10席板前座位，讓民眾可以近距離欣賞主廚的手藝，同時也能讓主廚依照顧客用餐狀態，隨時調整上餐節奏，另外還有1間可容納8人的包廂。晚間套餐採16道式，其中包含10款天婦羅料理，每套4,980元。午餐時段則為每套3,980元。

【天婦羅 杉村】

地址：台北市中山區樂群二路199號2樓（台北萬豪酒店2樓）

立鱗馬頭魚。記者陳睿中／攝影
立鱗馬頭魚。記者陳睿中／攝影
令和怪物生蠔。記者陳睿中／攝影
令和怪物生蠔。記者陳睿中／攝影
南非鮑魚。記者陳睿中／攝影
南非鮑魚。記者陳睿中／攝影
蟹肉芡蒸蛋。
蟹肉芡蒸蛋。
可以品嚐到活白蝦、綠蘆筍、栗子南瓜等多種食材。記者陳睿中／攝影
可以品嚐到活白蝦、綠蘆筍、栗子南瓜等多種食材。記者陳睿中／攝影
天婦羅丼飯。記者陳睿中／攝影
天婦羅丼飯。記者陳睿中／攝影
日本A5和牛菲力。記者陳睿中／攝影
日本A5和牛菲力。記者陳睿中／攝影
天婦羅杉村將於6月6日正式開幕。圖／橘焱胡同提供
天婦羅杉村將於6月6日正式開幕。圖／橘焱胡同提供
「天婦羅 杉村」社長杉村裕史（右）、主廚陳威翰。記者陳睿中／攝影
「天婦羅 杉村」社長杉村裕史（右）、主廚陳威翰。記者陳睿中／攝影
紫蘇海膽。記者陳睿中／攝影
紫蘇海膽。記者陳睿中／攝影
天婦羅杉村社長杉村裕史本身擁有超過40年的廚藝經歷。記者陳睿中／攝影
天婦羅杉村社長杉村裕史本身擁有超過40年的廚藝經歷。記者陳睿中／攝影
季節旬魚刺身。記者陳睿中／攝影
季節旬魚刺身。記者陳睿中／攝影
最中餅抹茶冰。記者陳睿中／攝影
最中餅抹茶冰。記者陳睿中／攝影
天婦羅茶漬飯。記者陳睿中／攝影
天婦羅茶漬飯。記者陳睿中／攝影

套餐 日本料理 食材

延伸閱讀

豐田測試造假醜聞 再挫日本汽車產業聲譽

好市多上架1款日本零食 老饕狂掃貨：冷凍、回烤都好吃

日本必吃「3樣平價美食」！ 住日國人每天嗑：無敵好吃

日本完成第6波核處理水排海 總量約8座貯存槽

相關新聞

影／海科館島雨時尚秀 伊林模特兒拉開織造未來序幕

環境部、教育部今天在基隆市國立海洋科技博物館，舉辦2024資源永續循環主題特展──織造未來開幕活動，透過別開生面的島雨時...

海膽、A5和牛、鮑魚都能炸！日本「天婦羅 杉村」登台

台北高檔的日本料理又添一間生力軍！來自日本靜岡的「天婦羅 杉村」，將於6月6日於台北萬豪酒店內開設首間海外分店，店內以江...

必勝客「庫洛魔法使披薩」開賣！ 加碼送吊飾、抽雙層巴士之旅

不斷挑戰比薩極限的「必勝客」，即日起與「庫洛魔法使」夢幻聯名，推出全球唯一「夢之鑰匙芝心比薩」，還有超萌「小可包」同步登...

宏匯廣場餐飲新戰力 LOPIA人氣爆棚 TGI FRIDAYS 7月進駐

餐飲陣容豐富的新莊宏匯廣場，6月1日迎來日本超市LOPIA開幕，人氣爆棚，開幕三天業績衝800萬，帶動全館人流成長3成。...

排隊蛋糕、爆紅保溫杯 信義新光三越話題品牌輪番報到

為暑假做準備，新光三越台北信義新天地A9新餐廳進駐，瓦城新台菜品牌「SHANN SHANN」進駐六樓近日新開幕，假日可達...

美國頂級小批次手工伏特加惠特利 首度登陸台灣

源自全球獲獎最多的波本威士忌蒸餾酒廠野牛仙蹤（Buffalo Trace Distillery）的美國小批次手工頂級伏特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。