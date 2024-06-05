海膽、A5和牛、鮑魚都能炸！日本「天婦羅 杉村」登台

台北高檔的日本料理又添一間生力軍！來自日本靜岡的「天婦羅 杉村」，將於6月6日於台北萬豪酒店內開設首間海外分店，店內以江戶前天婦羅的風格，提供南非鮑魚、日本A5和牛菲力、紫蘇海膽等多種天婦羅，並也加入栗子南瓜、椎茸等台灣在地食材，讓民眾享受江戶前天婦羅的獨特魅力。

由橘焱胡同集團引進來台的「天婦羅 杉村」，本店於靜岡開業已經超過20年，乃是當地的人氣餐廳。社長杉村裕史本身擁有40餘年的餐飲背景，講求天婦羅炸油比例、油溫、麵衣厚度、油炸秒數等諸多細節。以關鍵的炸油為例，天婦羅杉村採用玉米沙拉油、麻油混合調製，溫度控制於170～210度之間，同時搭配上豐富的經驗，依照食材調整麵衣厚薄與油炸時間，藉此在鎖住食材原味、突顯鮮甜清新滋味的同時，還能維持麵衣的輕盈薄酥。

天婦羅杉村採無菜單型態，讓主廚依照當日食材內容規劃套餐，並透過台灣在地蔬菜、日本空運海鮮等食材結合，讓賓客得以享受時令旬味。套餐先以蟹肉芡蒸蛋、季節旬魚刺身、紫蘇和風沙拉等料理揭開序幕。一系列接力登場的天婦羅中，「活白蝦」將活白蝦分成蝦頭、蝦身兩部位分開處理，蝦頭酥中帶脆，而麵衣下的蝦肉則富含彈性與甜鮮。

「紫蘇海膽」將日本海膽裹於紫蘇葉中，輕裹麵衣油炸後，保有海膽濃郁飽滿的甜鹹海味，呈現出外酥內滑潤的豐富口感。至於季節限定的「令和怪物」，取用來自日本岩手縣、個頭碩大的令和怪物生蠔為主角，透過溫度與麵衣的掌控，顯現其豐滿的肉質與風味。另道「日本A5和牛菲力」，則是將日本A5和牛的菲力部位，油炸至半熟狀態，讓和牛油脂昇華為自然甜香，適合搭配現磨山葵品嚐。

除此之外，「宜蘭香魚」也是透過炸功技巧，重現香魚在水中游動的姿態，兼具視覺與味覺享受。套餐中也有機會吃到綠蘆筍、水果玉米、立鱗馬頭魚、栗子南瓜等不同食材，並會依照食材特性，提供海藻鹽、咖哩鹽、自製天婦羅醬汁、蘿蔔泥、檸檬等佐料搭配。最後還可選擇「天婦羅丼飯」或「天婦羅茶漬飯」作為食事，帶來尾聲的滿足感。

「天婦羅 杉村」預計於6月6日正式開幕，店內規劃10席板前座位，讓民眾可以近距離欣賞主廚的手藝，同時也能讓主廚依照顧客用餐狀態，隨時調整上餐節奏，另外還有1間可容納8人的包廂。晚間套餐採16道式，其中包含10款天婦羅料理，每套4,980元。午餐時段則為每套3,980元。

【天婦羅 杉村】