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必勝客「庫洛魔法使披薩」開賣！ 加碼送吊飾、抽雙層巴士之旅

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「必勝魔法套餐」內含有「夢之鑰匙芝心比薩」以及「小可包」。圖／必勝客提供
「必勝魔法套餐」內含有「夢之鑰匙芝心比薩」以及「小可包」。圖／必勝客提供

不斷挑戰比薩極限的「必勝客」，即日起與「庫洛魔法使」夢幻聯名，推出全球唯一「夢之鑰匙芝心比薩」，還有超萌「小可包」同步登場，購買還加送「必勝魔法吊飾」。另外購買必勝魔法套餐，還有機會獲得「必勝魔法巴士之旅」，享受沉浸式的魔法體驗。

必勝客此次與庫洛魔法使打造「必勝魔法套餐」，內含有「夢之鑰匙芝心比薩」以及「小可包」。其中「夢之鑰匙芝心比薩」外圈包裹著滿滿芝心起司，中間為日式咖哩馬鈴薯泥，並配上彈牙的德式香腸，再覆蓋上柔嫩麻糬皮，口味層次豐富，最後由馬卡龍、馬林糖製成的小翅膀點綴，還原故事中的夢之鑰匙。至於「小可包」則是經典重現小可的造型，蓬鬆麵團中吃得到和風抹茶紅豆餡，甜而不膩。

「必勝魔法套餐」自即日起開始販售，每套售價749元。隨餐並附贈「必勝魔法吊飾」，可見到小櫻、小可、知世等人氣角色，共有4款隨機贈送，只送不賣。即日起至6月10日，凡於PK雙饗卡APP購買「必勝魔法套餐」，就有機會獲得「必勝魔法巴士之旅」的雙層觀光巴士體驗資格。巴士外觀與內裝可見到滿滿的庫洛魔法使元素，適合粉絲們體驗，1人中獎、2人同行。

購買「必勝魔法套餐」，就有機會抽中「必勝魔法巴士之旅」。圖／必勝客提供
購買「必勝魔法套餐」，就有機會抽中「必勝魔法巴士之旅」。圖／必勝客提供
「必勝魔法套餐」自即日起開始販售，隨餐並附贈「必勝魔法吊飾」。圖／必勝客提供
「必勝魔法套餐」自即日起開始販售，隨餐並附贈「必勝魔法吊飾」。圖／必勝客提供
必勝魔法巴士上，充滿著庫洛魔法使的各種元素。圖／必勝客提供
必勝魔法巴士上，充滿著庫洛魔法使的各種元素。圖／必勝客提供

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