必勝客「庫洛魔法使披薩」開賣！ 加碼送吊飾、抽雙層巴士之旅

不斷挑戰比薩極限的「必勝客」，即日起與「庫洛魔法使」夢幻聯名，推出全球唯一「夢之鑰匙芝心比薩」，還有超萌「小可包」同步登場，購買還加送「必勝魔法吊飾」。另外購買必勝魔法套餐，還有機會獲得「必勝魔法巴士之旅」，享受沉浸式的魔法體驗。

必勝客此次與庫洛魔法使打造「必勝魔法套餐」，內含有「夢之鑰匙芝心比薩」以及「小可包」。其中「夢之鑰匙芝心比薩」外圈包裹著滿滿芝心起司，中間為日式咖哩馬鈴薯泥，並配上彈牙的德式香腸，再覆蓋上柔嫩麻糬皮，口味層次豐富，最後由馬卡龍、馬林糖製成的小翅膀點綴，還原故事中的夢之鑰匙。至於「小可包」則是經典重現小可的造型，蓬鬆麵團中吃得到和風抹茶紅豆餡，甜而不膩。