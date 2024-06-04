宏匯廣場餐飲新戰力 LOPIA人氣爆棚 TGI FRIDAYS 7月進駐

餐飲陣容豐富的新莊宏匯廣場，6月1日迎來日本超市LOPIA開幕，人氣爆棚，開幕三天業績衝800萬，帶動全館人流成長3成。美式料理TGI FRIDAYS也將於7月2日進駐B2，位置緊鄰LOPIA，TGI FRIDAYS開幕首六日推出碳烤豬肋排買一送一。

日本超市LOPIA來勢洶洶，近來陸續在台灣展店插旗，宏匯廣場開幕首日在優惠帶動下，鮭魚壽司一天賣出3千貫、和牛熱賣2千盤、披薩賣了1500張，蘋果也賣出1千顆，可見入店人潮洶湧。

適合用餐聚會的TGI FRIDAYS將在7月2日進駐宏匯廣場B2，開幕期間7月2日至7月7日碳烤豬肋排買一送一，7月8日至7月底再推出消費滿1,200元送半份碳烤豬肋排。

花蓮強震後，花蓮觀光旅遊受重創，為協助當地業者振興經濟，宏匯廣場攜手花蓮縣政府、花蓮縣商圈組織以及花蓮縣各級農會，6月15日、6月16日於宏匯廣場一樓咖啡廊道，聯合舉辦花蓮伴手禮與農特產品展售會。許多花蓮在地名店如曾記麻糬、德利豆乾、理想大地蜂巢糕、豐興餅舖、檜木居香氛生活等都齊聚一堂，匯聚近30個攤位。