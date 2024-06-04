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排隊蛋糕、爆紅保溫杯 信義新光三越話題品牌輪番報到
為暑假做準備，新光三越台北信義新天地A9新餐廳進駐，瓦城新台菜品牌「SHANN SHANN」進駐六樓近日新開幕，假日可達8、9成滿；A8有「紅葉蛋糕」與全新品牌「CREAM CO.」的話題聯動快閃至6月底，獨家販售新口味與單片黑森林蛋糕，快閃至今目前已賣出一萬份蛋糕，每日限量的切片蛋糕，假日經常在中午前就完售，可見其歡迎程度。
隨著柯南劇場版即將上映《名偵探柯南100萬美元的五稜星》主題快閃店6月19日至7月18日在新光三越A8五樓展開，將帶來最新劇場版限定商品於百貨首賣，6月29日還會舉辦柯南人偶見面會，與粉絲相見歡。
美國百年保溫杯品牌「STANLEY」即日起7月31日在A11一樓推出快閃店，外型有特色加上豐富色系的STANLEY保溫杯更被形容為美國大學校園的「時尚四寶」，更在社群這次賣到缺貨的吸管隨手杯補貨上架，還會販售最新款的水壺背帶。頂級日系戶外潮牌「NANGA」6月10日至6月24日於A11一樓快閃，將帶來專業與質感並具的服飾單品以及以環境友善為設計理念的CAMPING MANNERS系列T恤。
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