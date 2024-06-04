排隊蛋糕、爆紅保溫杯 信義新光三越話題品牌輪番報到

為暑假做準備，新光三越台北信義新天地A9新餐廳進駐，瓦城新台菜品牌「SHANN SHANN」進駐六樓近日新開幕，假日可達8、9成滿；A8有「紅葉蛋糕」與全新品牌「CREAM CO.」的話題聯動快閃至6月底，獨家販售新口味與單片黑森林蛋糕，快閃至今目前已賣出一萬份蛋糕，每日限量的切片蛋糕，假日經常在中午前就完售，可見其歡迎程度。

隨著柯南劇場版即將上映《名偵探柯南100萬美元的五稜星》主題快閃店6月19日至7月18日在新光三越A8五樓展開，將帶來最新劇場版限定商品於百貨首賣，6月29日還會舉辦柯南人偶見面會，與粉絲相見歡。