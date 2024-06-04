美國頂級小批次手工伏特加惠特利 首度登陸台灣

源自全球獲獎最多的波本威士忌蒸餾酒廠野牛仙蹤（Buffalo Trace Distillery）的美國小批次手工頂級伏特加品牌惠特利（Wheatley），首度登陸台灣。酒廠首席蒸餾大師Harlen Davis Wheatley，將蒸餾波本威士忌的經驗，運用於創造高品質手工伏特加，推出這款令他自豪的蒸餾大師同名作品。

惠特利伏特加選用美國中西部種植的優質紅冬小麥，經過十次蒸餾和三次過濾，全程採用小批次手工釀造，呈現出純淨、細緻且口感圓潤的特性，獨特的香甜與清新，完美平衡了小麥的醇厚與柔和，帶來獨特的味覺體驗，無論是純飲或是調酒，都展現出與眾不同的魅力。

為了迎接惠特利伏特加在台上市，台灣總代理長懋酒業日前特別在台北寒舍艾麗酒店聯合派對規畫經驗豐富的OASIS POOL PARTY，舉辦上市派對。長懋酒業總經理陳展鑫表示：「我們很高興能將Wheatley惠特利伏特加帶到台灣，與台灣的消費者分享這款優雅而獨特的伏特加。透過與OASIS POOL PARTY的合作，我們希望能為大家帶來一個難忘的夏日體驗，讓惠特利伏特加成為派對的最佳選擇」。

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