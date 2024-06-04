新光三越「夏日會員嘉年華」登場 檔期業績拚8%成長

新光三越「夏日會員嘉年華」祭出史上最狂8重回饋，6月6日起寵愛會員首度推出，連續11天會員獨享skm points點數翻倍送、雙倍抵。新光三越表示，今年前五月業績成長2%，目前在全台已有超過370萬的會員，可望帶動「夏日會員嘉年華」檔期業績成長8%。

新光三越為不斷提供消費者美好的生活體驗，除了不間斷導入新櫃位、快閃店、各式話題展演活動之外，更持續拓展多元體驗的會員生態圈，其中skm points除號召超過6,000個品牌夥伴參與，更集結娛樂（新光影城、skmpark）、旅遊（亞洲萬里通）等跨界夥伴一起壯大生態圈，豐富會員的生活需求。

看好會員經濟，新光三越首度於年中擴大舉辦會員回饋活動，全新回饋型態的「夏日會員嘉年華」，會員獨享多重專屬回饋，包括第一重、6月6日至6月10日會員持6大銀行信用卡買指定業種達檻即享「skm points翻倍送」，包括台北南西店／台北信義新天地A8／台北信義新天地A11／台北站前店／台北天母店／台南中山店／高雄左營店／高雄三多店等，持6大指定銀行（台新銀行/新光銀行/玉山銀行/台北富邦/星展銀行/滙豐銀行）購買指定業種單筆消費滿3,000元即贈900點等點數翻倍送，要讓會員購物拿點更有感。

第二重、6月11日至6月16日會員買指定業種達檻即享「skm points雙倍抵」，包括台北站前店／台中中港店／嘉義垂楊店／台南中山店／台南新天地／高雄左營店於指定業種單筆消費滿3,000元，扣指定點數即可折抵200元起等，不僅如此此波一般消費獲得的skm points（每100元贈3點）也將同步發放，讓會員大賺點數回饋。

第三重、新光三越號召超過2,600個品牌，涼夏夯品用skm points免費兌換或享買一送一屬優惠。夏日會員嘉年華正值百貨夏換季7折起，新光三越更領先市場，一次聯手SANDRO、MAJE、ALICE+OLIVIA、JOSEPH、MOISELLE、DOUCHANGLEE、giordano ladies、non-stop、earth music&ecology等超過70家服飾品牌搶先推出夏換季6折起獨家回饋；此外，台北南西店再加碼聯手53大服飾品牌推出扣10點skm points可兌換500元品牌抵用金、台北信義新天地扣100點兌換200元指定服飾品牌抵用金等，讓會員筆筆購物都划算。

第四重、新光三越全台獨家「避暑美妝BOX」，扣888點將七大品牌9項抗夏夯品帶回家。新光三越聯手安耐曬、資生堂、CLARINS、KIEHL'S、DOLCE & GABBANA、LANCÔME、WHOO后共七大品牌，將旗下夯品－包括：安耐曬 金鑽高效防曬露、KIEHL’S激光極淨白淡斑精華、LANCOME超未來肌因賦活露等價值超過2,800元起的9大抗夏美妝夯品蒐羅在避暑美妝BOX（全台限量1,200盒），讓消費者輕鬆把夏日必備防曬、補水、美白夯品通通一次備足。