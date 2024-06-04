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夢幻也日常 JAMEI CHEN純白風格婚禮展巧秀非典創意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大手筆將空間改造的JAMEI CHEN·Corner純白風格婚禮展「Blooming June」將為完全預約制、需提前預約鑑賞。圖／JAMEI CHEN提供
大手筆將空間改造的JAMEI CHEN·Corner純白風格婚禮展「Blooming June」將為完全預約制、需提前預約鑑賞。圖／JAMEI CHEN提供

一整年之中，六月總帶來夢幻、白紗、情定終生的聯想。設計師品牌JAMEI CHEN以「Blooming June」為主題，相隔36年後再次以翻轉式思維，於JAMEI CHEN·Corner選品店中帶來純白風格婚禮展，唯美空間加上大量鏡像反射，浪漫、夢幻，更有對定情的無限想像。

36年前即設計手工訂製婚紗禮服的陳季敏，是台灣最早投入高級訂製婚紗禮服的設計師之一。十多年前曾參加於歐洲舉辦的婚禮讓她記憶猶新：從一早公證、傍晚到教堂、進入城堡，晚上10點再進入帳篷吃飯，感人的記憶也催生出本次的靈感繆思，讓她決意讓婚紗禮服設計帶來不同體驗，最終將大安路的JAMEI CHEN·Corner空間大手筆改裝、帶來一個月限定的主題特展。

大量的鏡像讓空間感顯得開闊，同時店內一如東京銀座森岡書店「一家書店只賣一本書」的概念、僅陳列了一套高級訂製婚紗禮服。目前的展出造型中，白色法式禮帽妝點以白紗，寬袖長版的雙排扣西裝外套並在細節處拼接以蕾絲，下身則有一雙細節精緻的蕾絲襪套，將西裝調和了纖細唯美，實穿亦帶著中性俐落。

陳季敏並透露：接下來的第二周將帶來一款Vintage古典風格的禮服，因為「禮服是可以傳遞的。」第三周的禮服則是洋裝、馬甲、短版但外罩以長紗，至於第四周則暫時保留、讓讀者自行感受驚喜，「如果這次展覽能為現代的年輕人帶來一點點的刺激、一點點不一樣的想法？這樣也就值得了。」

JAMEI CHEN·Corner純白風格婚禮展「Blooming June」將為完全預約制，可電洽02-8773-0920，提前預約鑑賞。

時隔36年後，資深設計師陳季敏再度回歸拿手的高級訂製婚紗禮服，強調為新人帶來不同的浪漫想像。圖／JAMEI CHEN提供
時隔36年後，資深設計師陳季敏再度回歸拿手的高級訂製婚紗禮服，強調為新人帶來不同的浪漫想像。圖／JAMEI CHEN提供
並無標價的禮服，嘗試讓紀念時刻也可延伸到生活中、日常實穿。圖／JAMEI CHEN提供
並無標價的禮服，嘗試讓紀念時刻也可延伸到生活中、日常實穿。圖／JAMEI CHEN提供
白色或許是純潔與夢幻的公約數，唯結構和手法的變奏卻可帶來未曾想像的可能。圖／JAMEI CHEN提供
白色或許是純潔與夢幻的公約數，唯結構和手法的變奏卻可帶來未曾想像的可能。圖／JAMEI CHEN提供

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