夏日購物季 百貨年中慶「寵粉回饋」

迎接夏季，百貨除了新櫃報到，還有年中慶6月6日開跑，新光三越連續11天會員獨享skm points點數翻倍送、更首度推出雙倍抵；遠東百貨推出當日累計5,000元送500元，首五日6家指定店精品名品加碼刷滿1萬分期送500元。宏匯廣場當日指定專櫃消費累計滿3,000元送200元，再抽星級酒店住宿券。

新光三越指出，為感謝超過370萬會員，加上目前skm points點數還有30幾億點流通，比去年同期多10億點，因此擴大舉辦會員回饋，特別透過多重點數活動，吸引客人回流、讓點數多元運用。

新光三越「夏日會員嘉年華」6月6日至6月10日首5日推出「點數翻倍送」會員持6大銀行信用卡買指定業種單筆消費滿3,000元送900點（平時3,000元送90點），讓會員購物點數狂飆。接著6月11日至6月16日連續6天首度推出「點數雙倍抵」，只要消費滿額，原本1,000點可折100元，活動期間可翻倍現折200元。

年中慶正是購買戶外用品、涼夏節能家電、夏季服飾的旺季，此時除了夏換季6折起，台北南西店再聯手53大服飾品牌推出扣10點可兌換500元品牌抵用金；台北信義新天地扣100點兌換200元指定服飾抵用金。

遠百6月6日至6月23日百貨服飾當日累計5,000元送500元，保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元，板橋中山家用獨家加碼單櫃滿2萬元加送500元，配合8大銀行全館（數位3C、MUJI除外）單筆刷滿5,000元且分6期送200元。6月10日前首5日遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百國際精品、世界名品配合9大銀行單筆刷滿1萬且分6期送500元。