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每一口都濃郁！全家拿鐵升級「加整塊咖啡冰磚」 4款「變色冰杯」必收藏

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
經典冰磚拿鐵新品上市期間更享有會員限定優惠，大杯59元（原價70元）、特大杯69元（原價80元），購買Let’s Café經典咖啡系列還可享第2杯半價超值好康。圖／全家便利商店提供
經典冰磚拿鐵新品上市期間更享有會員限定優惠，大杯59元（原價70元）、特大杯69元（原價80元），購買Let’s Café經典咖啡系列還可享第2杯半價超值好康。圖／全家便利商店提供

夏天喝冰咖啡醒腦又消暑！全家Let’s Café以「冰咖VERSE」為主題，推出全新冰飲「經典冰磚拿鐵」，將整塊咖啡冰磚加入冰拿鐵，不只冰涼更持續，也讓每一口咖啡奶香更延續。咖啡拿鐵冰磚嚴選宏都拉斯、烏干達產區咖啡豆萃取基底，並加入濃醇西班牙進口煉乳提升醇厚度，帶來更多層次的冰咖體驗，即日起至6月25日，新品上市期間更享有會員限定優惠，購買Let’s Café經典咖啡系列還可享第2杯半價。

同步推出冰飲適用的「變色冰杯」，以500ml鋁杯材質製成，遇冷即會感溫變色，首波推出藍、綠2款顏色，6月12日起再推出粉色及黃色，倒入冰飲可感溫變色，質感絕美值得收藏。即日起至6月11日，凡購買變色冰杯任1款，再加贈Let’s Café冰特濃美式免費兌換券。此外，每月6號最受消費者歡迎的Let’s Café好咖日也升級，不僅會員APP「隨買跨店取」單品咖啡買6送6及minimore甜點優惠，更推出好咖日限定線下加碼，凡使用自備杯購買飲品即可折10元。

成熟的大人當然要咖啡配甜點才夠享受，minimore夏日重磅推出最受歡迎的大人系提拉米蘇甜點，包含超熱銷「提拉米蘇千層蛋糕」、「提拉米蘇泡芙」及「提拉米蘇」，將各種型態的提拉米蘇甜點完整呈現，多種享受、一次滿足，更推出長期「午茶新食尚」優惠，凡購買中杯以上Let’s Café品項，即可享minimore甜點、FMC隨手包半價優惠，適合在夏日來點療癒甜點午後時光。

大人系甜點在「全家」，為帶給消費者療癒夏日，minimore以暢銷提拉米蘇口味為主軸，推出3款不同形式的提拉米蘇甜點，首推「提拉米蘇千層蛋糕」，以咖啡、乳酪調製提拉米蘇內限，搭配巧克力蛋皮，層層堆疊出苦甜風味；「提拉米蘇泡芙」以咖啡與起司做成雙重內餡，搭配外層可可泡芙體，再撒上可可粉，整體風味更提升；「提拉米蘇」蛋糕則結合咖啡濃郁香味和可可蛋糕苦甜滋味，經典風味必嚐。此外，「全家」更推出咖啡搭甜點的「午茶新食尚」組合優惠，凡購買中杯以上Let’ Café，即可享minimore甜點、FMC隨手包半價優惠，帶來療癒的午茶饗宴。

全家也同步推出Let’s Café周邊商品「變色冰杯」，獨家結合「冰咖VERSE」主題為設計，以500ml鋁杯材質製成，遇冷即會感溫變色。圖／全家便利商店提供
全家也同步推出Let’s Café周邊商品「變色冰杯」，獨家結合「冰咖VERSE」主題為設計，以500ml鋁杯材質製成，遇冷即會感溫變色。圖／全家便利商店提供
全家Let’s Café冰磚拿鐵酷涼上市，周邊商品「變色冰杯」必收藏，再送特濃美式免費喝。圖／全家便利商店提供
全家Let’s Café冰磚拿鐵酷涼上市，周邊商品「變色冰杯」必收藏，再送特濃美式免費喝。圖／全家便利商店提供
每月6號最受消費者歡迎的Let’s Café好咖日也升級，推出好咖日限定加碼優惠，凡使用自備杯購買飲品即可折10元。圖／全家便利商店提供
每月6號最受消費者歡迎的Let’s Café好咖日也升級，推出好咖日限定加碼優惠，凡使用自備杯購買飲品即可折10元。圖／全家便利商店提供
Let’s Café推出「經典冰磚拿鐵」，將原有冰拿鐵再加入整塊咖啡拿鐵冰磚，讓冰拿鐵冰鎮更持久、每一口都品嚐得到濃厚香醇。圖／全家便利商店提供
Let’s Café推出「經典冰磚拿鐵」，將原有冰拿鐵再加入整塊咖啡拿鐵冰磚，讓冰拿鐵冰鎮更持久、每一口都品嚐得到濃厚香醇。圖／全家便利商店提供
minimore以暢銷提拉米蘇口味為主軸，推出3款不同形式的提拉米蘇甜點，再享甜點半價組合優惠。圖／全家便利商店提供
minimore以暢銷提拉米蘇口味為主軸，推出3款不同形式的提拉米蘇甜點，再享甜點半價組合優惠。圖／全家便利商店提供

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