每一口都濃郁！全家拿鐵升級「加整塊咖啡冰磚」 4款「變色冰杯」必收藏

夏天喝冰咖啡醒腦又消暑！全家Let’s Café以「冰咖VERSE」為主題，推出全新冰飲「經典冰磚拿鐵」，將整塊咖啡冰磚加入冰拿鐵，不只冰涼更持續，也讓每一口咖啡奶香更延續。咖啡拿鐵冰磚嚴選宏都拉斯、烏干達產區咖啡豆萃取基底，並加入濃醇西班牙進口煉乳提升醇厚度，帶來更多層次的冰咖體驗，即日起至6月25日，新品上市期間更享有會員限定優惠，購買Let’s Café經典咖啡系列還可享第2杯半價。

同步推出冰飲適用的「變色冰杯」，以500ml鋁杯材質製成，遇冷即會感溫變色，首波推出藍、綠2款顏色，6月12日起再推出粉色及黃色，倒入冰飲可感溫變色，質感絕美值得收藏。即日起至6月11日，凡購買變色冰杯任1款，再加贈Let’s Café冰特濃美式免費兌換券。此外，每月6號最受消費者歡迎的Let’s Café好咖日也升級，不僅會員APP「隨買跨店取」單品咖啡買6送6及minimore甜點優惠，更推出好咖日限定線下加碼，凡使用自備杯購買飲品即可折10元。

成熟的大人當然要咖啡配甜點才夠享受，minimore夏日重磅推出最受歡迎的大人系提拉米蘇甜點，包含超熱銷「提拉米蘇千層蛋糕」、「提拉米蘇泡芙」及「提拉米蘇」，將各種型態的提拉米蘇甜點完整呈現，多種享受、一次滿足，更推出長期「午茶新食尚」優惠，凡購買中杯以上Let’s Café品項，即可享minimore甜點、FMC隨手包半價優惠，適合在夏日來點療癒甜點午後時光。