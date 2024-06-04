蘇格蘭同賞Dior秀 安雅泰勒喬伊辣秀吊帶 韓韶禧飄仙氣

Dior於蘇格蘭當地時間6月3日晚間在德拉蒙德城堡花園（the gardens of Drummond Castle）發表2025早春度假系列，以1955年迪奧先生於蘇格蘭伯斯郡的發表會為靈感，格紋面料貫穿整個系列。品牌大使韓韶禧、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、女星莉莉柯林斯（Lily Collins）等人都齊聚發表會場欣賞最新系列設計。

德拉蒙德城堡的花園具有標誌性的蘇格蘭風格，並融合了法國和義大利文藝復興時期的影響，也呼應這次Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri此系列的設計：象徵蘇格蘭的獨角獸和薊花，與小碎花的千花紋樣（Millefleurs）交匯，碰撞出前所未見的嶄新紋樣，並轉化為精美的紋章刺繡。揉合多樣色調與蘇格蘭裙剪裁，從浪漫主義到龐克，穿越了時尚的過去與現代，格紋面料豐富的變化讓人想起品牌創辦人迪奧先生對格紋面料的評價：「它可能是唯一一種挑戰時尚潮流的華美布料」。

1955年迪奧先生在蘇格蘭發表春夏設計會場的照片轉化為印花，成為蘇格蘭裙與海軍外套的貼花邊飾，構成猶如電影的蒙太奇，勾起無盡回憶。天鵝絨和蕾絲兩種質地截然不同的面料巧妙結合，誇張寬大的袖子搭配華麗刺繡馬甲與打褶裙襬的小洋裝，打造現代馬術風格。