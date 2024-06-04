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蘇格蘭同賞Dior秀 安雅泰勒喬伊辣秀吊帶 韓韶禧飄仙氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 2025早春度假系列在蘇格蘭德拉蒙德城堡的花園中揭幕。圖／Dior提供
Dior 2025早春度假系列在蘇格蘭德拉蒙德城堡的花園中揭幕。圖／Dior提供

Dior於蘇格蘭當地時間6月3日晚間在德拉蒙德城堡花園（the gardens of Drummond Castle）發表2025早春度假系列，以1955年迪奧先生於蘇格蘭伯斯郡的發表會為靈感，格紋面料貫穿整個系列。品牌大使韓韶禧、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、女星莉莉柯林斯（Lily Collins）等人都齊聚發表會場欣賞最新系列設計。

德拉蒙德城堡的花園具有標誌性的蘇格蘭風格，並融合了法國和義大利文藝復興時期的影響，也呼應這次Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri此系列的設計：象徵蘇格蘭的獨角獸和薊花，與小碎花的千花紋樣（Millefleurs）交匯，碰撞出前所未見的嶄新紋樣，並轉化為精美的紋章刺繡。揉合多樣色調與蘇格蘭裙剪裁，從浪漫主義到龐克，穿越了時尚的過去與現代，格紋面料豐富的變化讓人想起品牌創辦人迪奧先生對格紋面料的評價：「它可能是唯一一種挑戰時尚潮流的華美布料」。

1955年迪奧先生在蘇格蘭發表春夏設計會場的照片轉化為印花，成為蘇格蘭裙與海軍外套的貼花邊飾，構成猶如電影的蒙太奇，勾起無盡回憶。天鵝絨和蕾絲兩種質地截然不同的面料巧妙結合，誇張寬大的袖子搭配華麗刺繡馬甲與打褶裙襬的小洋裝，打造現代馬術風格。

裙裝是這系列的重點，不論是當地製成的經典蘇格蘭裙，亦或是經過創新演繹的現代版本，不同長度巧思的洋裝，搭配大兜帽設計的外套和斗篷、偶見的雨靴、採用男裝面料的灰色小外套，還有最具代表性的Bar Jacket外套，綴以黑色天鵝絨製成的布蘭登堡盤扣。晚裝以天鵝絨和編織漁網展現懷舊情愫，修身上衣更突顯了裙襬的寬大壯觀，彰顯典雅的服裝輪廓。

蘇格蘭風格融合了文藝復興時期的設計。圖／Dior提供
蘇格蘭風格融合了文藝復興時期的設計。圖／Dior提供
珍妮佛勞倫斯出席蘇格蘭Dior 2025早春度假系列大秀。圖／Dior提供
珍妮佛勞倫斯出席蘇格蘭Dior 2025早春度假系列大秀。圖／Dior提供
天鵝絨面料亦為晚禮服增添光彩，晚禮服的修身上衣更突顯了裙襬寬大壯觀。圖／Dior提供
天鵝絨面料亦為晚禮服增添光彩，晚禮服的修身上衣更突顯了裙襬寬大壯觀。圖／Dior提供
格紋面料成為貫穿整個系列的主題。圖／Dior提供
格紋面料成為貫穿整個系列的主題。圖／Dior提供
2025早春度假系列以蘇格蘭地圖點綴模特兒造型。圖／Dior提供
2025早春度假系列以蘇格蘭地圖點綴模特兒造型。圖／Dior提供
莉莉柯林斯出席蘇格蘭Dior 2025早春度假系列大秀。圖／Dior提供
莉莉柯林斯出席蘇格蘭Dior 2025早春度假系列大秀。圖／Dior提供
如同羽翼般的編織漁網幻化為纖長而輕盈的洋裝。圖／Dior提供
如同羽翼般的編織漁網幻化為纖長而輕盈的洋裝。圖／Dior提供
1955年春夏發表會場的照片轉化為印花，成為蘇格蘭裙與海軍外套的貼花邊飾，構成猶如電影的蒙太奇，貫穿Dior 2025早春度假系列。圖／Dior提供
1955年春夏發表會場的照片轉化為印花，成為蘇格蘭裙與海軍外套的貼花邊飾，構成猶如電影的蒙太奇，貫穿Dior 2025早春度假系列。圖／Dior提供
象徵著蘇格蘭的獨角獸和薊花，與小碎花的千花紋樣（Millefleurs）交匯，碰撞出前所未見的嶄新紋樣。圖／Dior提供
象徵著蘇格蘭的獨角獸和薊花，與小碎花的千花紋樣（Millefleurs）交匯，碰撞出前所未見的嶄新紋樣。圖／Dior提供
格紋面料成為貫穿整個系列的主題。圖／Dior提供
格紋面料成為貫穿整個系列的主題。圖／Dior提供
Dior 2025早春度假系列在蘇格蘭德拉蒙德城堡的花園中揭幕。圖／Dior提供
Dior 2025早春度假系列在蘇格蘭德拉蒙德城堡的花園中揭幕。圖／Dior提供
象徵著蘇格蘭的獨角獸和薊花，與小碎花的千花紋樣（Millefleurs）交匯，碰撞出前所未見的嶄新紋樣。圖／Dior提供
象徵著蘇格蘭的獨角獸和薊花，與小碎花的千花紋樣（Millefleurs）交匯，碰撞出前所未見的嶄新紋樣。圖／Dior提供
Dior品牌大使安雅泰勒喬伊出席蘇格蘭Dior 2025早春度假系列大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使安雅泰勒喬伊出席蘇格蘭Dior 2025早春度假系列大秀。圖／Dior提供
天鵝絨和蕾絲兩種質地截然不同的面料，打造現代馬術風格。圖／Dior提供
天鵝絨和蕾絲兩種質地截然不同的面料，打造現代馬術風格。圖／Dior提供
Dior品牌大使韓韶禧出席蘇格蘭Dior 2025早春度假系列大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使韓韶禧出席蘇格蘭Dior 2025早春度假系列大秀。圖／Dior提供

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