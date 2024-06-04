換上新款應援球衣與adidas同挺歐冠盃 三公尺高巨球巡迴展必打卡拍照

四年一度的歐洲國家足球賽將於6月中旬登場，為了回應廣大球迷的期待，adidas先是打造了三公尺高的「超級巨球巡迴展」，在期間限定中可供打卡拍照。還上市了包括德國、西班牙和義大利的新版主、客場球衣，讓粉絲們可以穿上替自己心愛的球隊應援。

在今年歐冠盃開踢前夕，adias推出全新主、客場球衣套裝，讓球員們得以披上嶄新戰衣征戰賽場，同時也透過英格蘭隊球星Jude Bellingham、西班牙足球金童Pedro González López、德國中場神童Florian Wirtz來詮釋，並傳達你可以的精神。而台灣球迷更可於台北、桃園、台中巡迴的「adidas歐洲國家盃巡迴展」中與超級巨球打卡拍照，為球隊集氣加油。由三位職業足球員詮釋的adidas全新形象影片，故事聚焦於三位好手詮釋如何將國家隊所肩負的責任與壓力轉化成場上助力。

adidas打造了三公尺高的「超級巨球巡迴展」，在期間限定中可供打卡拍照。圖／adidas提供

不僅如此，他們還穿上了adidas重新設計球衣現身，像是德國客場球衣則首次採用粉色、紫色等高飽和色調，以漸層渲染跳脫德國隊給人的既定印象。義大利國家隊則罕見的在客場球衣選用國旗色彩元素，運用紅、白、綠三色將整個國家凝聚其中，象徵團結出征的意義。西班牙隊紅色球衣充分展現熱情如火氣息，而客場球衣在後頸上綴以西班牙國花刺繡，以創意重塑傳統圖樣。而且全系列國家隊球衣搭載HEAT.RDY及AEROREADY雙科技，讓人感受舒爽體感。

歐冠盃德國客場球衣則首次採用粉色、紫色等高飽和色調，以漸層渲染跳脫德國隊給人的既定印象。圖／adidas提供

歐冠盃義大利國家隊主場球迷版球衣，2,890元。圖／adidas提供

歐冠盃義大利國家隊客場球迷版球衣，2,890元。圖／adidas提供