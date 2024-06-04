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618年中慶優惠即將起跑 台灣大推Disney+首月優惠99元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
6月18日前申辦台灣大Dsiney+，首月只要99元。圖／台灣大哥大提供
6月18日前申辦台灣大Dsiney+，首月只要99元。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大「618年中慶」即日起開跑，分別就Disney+、HBO GO兩大影音平台推出限時優惠，即日起至6月18日申辦Disney+月訂標準方案，首月月租費只要99元，6月7日起至6月18日申辦HBO GO年約方案，享半價優惠，每月只要69元。

迎接端午連假，台灣大除了推出OTT優惠方案，同時推出強檔鉅片，Disney+獨家推出年度最強古裝劇「慶餘年第二季」、韓劇「逆貧大叔」與最新星戰影集「侍者」。另外，「龍族前傳」第二季也即將於HBO GO獨家播映。

自即日起至6月18日於台灣大Disney+「618年中慶」活動網站，輸入優惠序號「618TWM」，即可以首月99元訂閱台灣大Disney+月訂標準方案，再抽限量1000元momo幣。

Disney+獨家上線，由「寄生上流」影帝宋康昊主演的韓劇「逆貧大叔」，以韓國最動盪不安的1960 年代為背景，講述主角如何巧妙的操縱政商發展，為國家開創全新局面；全新星戰影集「侍者」於6月5日上線，由「魷魚遊戲」男主角李政宰出演，帶觀眾回到絕地武士團的黃金年代，一股黑暗勢力悄然崛起，李政宰飾演的絕地武士調查背後的真相，隨真相慢慢顯現，險惡的黑暗勢力也逐步朝他接近。

6月7日起至6月18日前往台灣大門市、台灣大客服App和活動網站，以每月69元（原價150元/月）訂閱台灣大HBO GO年約案，限時12天提供半價優惠，機會難得，立即搶訂每月69元的HBO GO，觀看今年關注度最高的影集之一「龍族前傳」第二季 ，申辦後登錄還有機會贏取618元momo幣。

Disney 台灣大

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