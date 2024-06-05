你的居家和個資安全有保障嗎？電子鎖領導品牌全新升級，守護每一扇家門

隨著人們對於生活便利性及居家安全的意識抬頭，智慧電子鎖近年來成為不少家庭更換門鎖時的首選。除了想揮別「手提大包小包」，以及「不小心忘了帶鑰匙而被拒之門外」的尷尬時刻，電子鎖的智慧用戶識別功能相較於傳統機械鎖亦大大提升了住戶的安全性。

電子鎖領導品牌Arpha，從最貼近居家生活的情境需求出發，針對暢銷款的電子鎖進行升級改良，運用3D人臉辨識技術解決電子鎖指紋識別不靈敏、接觸面板易有髒污等常見問題，更重視民眾的個資安全防護。

(圖/有你共創提供)

全新升級的 M2 系列續作，最大亮點在於先進的3D結構光人臉辨識技術，擁有與 iPhone 同等級的人臉辨識晶片，辨識率高達99.9%以上，只需一秒即可完成開鎖，即使有心人士欲用2D平面照片以假亂真，也能被3D人臉辨識智慧電子鎖識破。

為了追求電子鎖產能與資安防護，新款電子鎖皆由台灣研發製造，且所有資料不會進行儲存，經由多重加密存放在台灣電信龍頭 - 中華電信伺服器當中，不用擔心資料外洩或被駭客竊取，資安更放心。

(圖/有你共創提供)

鎖芯是每把門鎖的心臟，Arpha採用德國製造的最高等級C級防盜鎖芯進一步提升了電子鎖防盜系統，破解難度為傳統門鎖的1000倍。此外，靜音鎖匣的設計使開關門的聲音僅有28dB，近乎無聲的鎖體運作，不再擔心夜間回家打擾家人的睡眠。

不僅在安全性上做出突破，更首創錄製台灣口音的國、台語音導引，貼近生活日常，符合台灣人的使用習慣。此外，還提供了高靈敏度的金融級指紋解鎖、密碼解鎖、NFC卡片解鎖......多達十種不同的解鎖方式，結合手機遠端APP，全家人可以根據自己的需求自由選擇，提升了便利性。同時新增了雙重解鎖功能，兩步驗證雙重把關，確保每一次的開門操作都安全可靠。

「一秒刷臉開鎖，讓便利安心成為日常」時尚科技生活，就從家門開始。Arpha M2 Ultra 3D人臉辨識靜音智慧電子鎖，目前由 有你共創-有.設計團隊引進，於6/5(三) 在嘖嘖平台進行預購。更多商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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