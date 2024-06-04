韓韶禧自帶女神仙氣 巧搭CHARLES & KEITH包款凸顯率性衝突感！

走過認愛風波後，南韓女星韓韶禧再度因為時尚活動，走跳在鎂光燈下，一次又一次的在眾人前，不吝展現她的「女神仙氣」。而身為新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH代言人的韓韶禧更是示範了如何以品牌經典單品以多變造型融入日常，打造出時髦形象，而且作為粉絲的你還能入手同款。

穿搭時而甜美、時而充滿個性，總是能吸引眾人目光，這就是韓韶禧的日常裝束。熱愛率性風格的她，在CHARLES & KEITH形象廣告中以黑色連帽長洋裝出場，搭配羅馬涼鞋，手拎經典Gabine半月型的馬鞍包，招牌D字釦環，簡約前衛的金色釦環與寬背帶設計，不論是正式或休閒造型皆能帶來畫龍點睛的效果。接著更換上Oversized粉色針織衫和貼身車褲，背上擁有獨特結構感的Perline手提硬殼方包，腳踩同色系瑪麗珍鞋，甜美又具復古氣息。同時韓韶禧還以帥氣條紋西裝套裝現身，手上的Petra微笑肩背包小巧精緻又充滿造型感，側邊金屬孔眼賦予摩登潮流氣息。最後穿上洗舊黑色丹寧套裝，手拿人氣Charlot方釦包，俐落簡潔的輪廓搭配調節式細背帶，無論是優雅肩背或是率性斜背，都能帶出前衛搖滾美學。

南韓女星韓韶禧演繹CHARLES & KEITH的Toni軟扭結流浪包。圖／CHARLES & KEITH提供

除了各式韓韶禧詮釋的袋包之外，CHARLES & KEITH在這季還因應夏季慵懶度假氛圍，推出融入清新色系的系列平底鞋。像是給人甜美印象的尖頭裸跟鞋，配上帶有古典韻味金屬釦帶與淺藍色調，視覺降溫之餘更烘托出與眾不同的微奢質感。而Clara幾何帶穆勒鞋，俐落跟鞋線條描繪出高級時裝感，並利用工字細帶豐富整體層次。

南韓女星韓韶禧演繹CHARLES & KEITH的Toni軟扭結流浪包。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Clara幾何帶穆勒鞋，1,790元。

CHARLES & KEITH Toni軟扭結流浪包，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供CHARLES & KEITH

CHARLES & KEITH Perline手提硬殼方包，1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Charlot金釦包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Gabine馬鞍包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH 尖頭金屬釦帶裸跟鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供