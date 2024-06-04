施華洛世奇引進培育鑽石 台中新光三越中港店秀新形象

奧地利百年品牌施華洛世奇（Swarovski）換上全新形象，並選擇台中新光三越中港店作為全台首家形象概念店，採用同步國際的時尚粉色調。品牌並在店內劃分出全新實驗室培育鑽石珠寶的專屬空間，引進品牌近期推出的高級珠寶系列Swarovski Created Diamonds作品，是奧斯卡影后珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）、韓國女團少女時代成員秀英等時尚達人的都曾配戴過的設計。

莫文蔚配戴SWAROVSKI培育鑽石出席品牌活動元。圖／施華洛世奇提供

自從美國聯邦貿易委員會與（Federal Trade Commission，FTC）與美國寶石學研究所（GIA）等珠寶權威機構認定實驗室培育鑽石與鑽石與開採鑽石在化學、物理以及光學屬性方面100%相同之後，能以較為親切的價格購入、並符合淨度、顏色、切工和克拉重量等4C標準分級的實驗室培育鑽石，就在歐美開始盛行。

少女時代成員秀英出席SWAROVSKI品牌活動配戴Swarovski Created Diamonds珠寶作品。圖／施華洛世奇提供

Swarovski Created Diamonds由微小的鑽石種晶逐層生長成形培育鑽石，經過精密切割與拋光技術，呈現精彩的亮度、閃光與火彩。Swarovski Created Diamonds依設計分為Galaxy和Eternity系列，其中0.25克拉及以上均刻有雷射標識「SWAROVSKI CREATED DIAMOND」，此次活動便特別引進2件開幕特別款，並附有根據國際4C標準認證的IGI國際寶石研究院證書。

兩件開幕特別款的設計中，採用一款為Swarovski獨家八角形切割的Eternity戒指，另一款則是Galaxy系列的Galaxy Tennis手鍊，系列以閃耀星河為靈感，由品牌全球創意總監Giovana Engelbert設計。除了台中新光三越中港店，Swarovski Created Diamonds系列亦於台北101店、新光三越台北新光三越南西店、台南新光三越西門店、及高雄漢神巨蛋專門店販售。

珍妮佛勞倫斯配戴SWAROVSKI培育鑽石出席奧斯卡金像獎頒獎典禮紅毯。圖／施華洛世奇提供