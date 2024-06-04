海龜大象胖肚子裝鑽石 蕭邦項鍊好童趣、FRED心裡藏密
項鍊的吊墜一直是最貼近心的珠寶。Happy Diamonds滑動鑽石，是瑞士珠寶品牌蕭邦（CHOPARD）獨門的技術與經典的設計。自1976年開始，將鑽石從鑲爪解放放出來、任之隨著光影輕快舞動的設計，在各個時代以其獨特的風格和優雅的姿態，持續傳達經典的魅力。今年再度推出Happy Diamonds Animals系列，兩款靈動閃耀的滑動鑽石吊墜，與討喜童趣的動物造型完美結合，刻畫飽滿又俏皮的海龜和大象，讓珠寶化身隨身攜帶的幸運符。
以心形圖騰為主要設計的Pretty Woman系列，因為能直接熱情地表達心意，是法國品牌FRED備受喜愛的作品。系列迎來五款全新Sunlight Message玫瑰金鑽石愛心項鍊，採用嶄新「Rayform™️」獨家專利技術，以先進而獨特的光學模擬作為基礎，使用演算法來捕捉「焦散」效果，把反射光中所隱藏的秘密句子和符號呈現出來，共有：「L♡VE」、「I♡YOU」、「AM♡UR」、「Follow your♡」四段密語選擇，每款項鍊都鑲嵌了不同鑽石，而且只會在配戴者想看、讓光影照到珠寶這一面時密語才會出現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言