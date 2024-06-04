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海龜大象胖肚子裝鑽石 蕭邦項鍊好童趣、FRED心裡藏密

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供

項鍊的吊墜一直是最貼近心的珠寶。Happy Diamonds滑動鑽石，是瑞士珠寶品牌蕭邦（CHOPARD）獨門的技術與經典的設計。自1976年開始，將鑽石從鑲爪解放放出來、任之隨著光影輕快舞動的設計，在各個時代以其獨特的風格和優雅的姿態，持續傳達經典的魅力。今年再度推出Happy Diamonds Animals系列，兩款靈動閃耀的滑動鑽石吊墜，與討喜童趣的動物造型完美結合，刻畫飽滿又俏皮的海龜和大象，讓珠寶化身隨身攜帶的幸運符。

以心形圖騰為主要設計的Pretty Woman系列，因為能直接熱情地表達心意，是法國品牌FRED備受喜愛的作品。系列迎來五款全新Sunlight Message玫瑰金鑽石愛心項鍊，採用嶄新「Rayform™️」獨家專利技術，以先進而獨特的光學模擬作為基礎，使用演算法來捕捉「焦散」效果，把反射光中所隱藏的秘密句子和符號呈現出來，共有：「L♡VE」、「I♡YOU」、「AM♡UR」、「Follow your♡」四段密語選擇，每款項鍊都鑲嵌了不同鑽石，而且只會在配戴者想看、讓光影照到珠寶這一面時密語才會出現。

FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列，2024全新「Sunlight Message」玫瑰金鑽石愛心項鍊。圖／FRED提供
CHOPARD Happy Diamonds系列海龜項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金，眼部鑲嵌2顆藍寶石，腹部有1顆滑動鑽石，18萬4,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Happy Diamonds系列海龜項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金，眼部鑲嵌2顆藍寶石，腹部有1顆滑動鑽石，18萬4,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Happy Diamonds系列大象項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金，眼部鑲嵌1顆藍寶石，腹部有1顆滑動鑽石，16萬4,000元。圖／蕭邦提供
CHOPARD Happy Diamonds系列大象項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金，眼部鑲嵌1顆藍寶石，腹部有1顆滑動鑽石，16萬4,000元。圖／蕭邦提供

珠寶 鑽石

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