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曾引爭議網紅宋智雅回歸！現身羅馬FENDI香水活動
FENDI將近一百年的品牌歷史上，首度推出完整香水系列商品，共七款獨一無二的香水，以更貼近肌膚、與顧客建立更加親密關係的全新面貌展展現出品牌的精神、追溯品牌歷史傳奇。為歡慶系列的推出，FENDI於上周在品牌發源地羅馬舉辦上市慶祝活動，包括韓國人氣網紅宋智雅、日本網紅Michi & Yoshiaki及多位國際藝名人均共襄盛會，在輕鬆寫意的莊園中感受來自FENDI品牌的浪漫香氛。
這個與氣味有關的故事可以追溯到1925年品牌創立之際，當時創辦人Adele Casagrande Fendi與她的丈夫Edoardo Fendi在羅馬開設了一家皮草和皮革製品工坊，一家人之間感情非常緊密，手工技藝代代相傳。系列香水以嗅覺藝術勾勒這個故事，從女性大家長到堅強自立、士氣激昂又受到鼓舞的女性，七款香水書寫七種個性，以及許多在品牌歷史上別具象徵意義的地方。
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