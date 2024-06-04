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曾引爭議網紅宋智雅回歸！現身羅馬FENDI香水活動

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
日本網紅Michi & Yoshiaki穿品牌最新夏季限定系列與配飾出席FENDI香水上市慶祝活動。圖／FENDI提供
日本網紅Michi & Yoshiaki穿品牌最新夏季限定系列與配飾出席FENDI香水上市慶祝活動。圖／FENDI提供

FENDI將近一百年的品牌歷史上，首度推出完整香水系列商品，共七款獨一無二的香水，以更貼近肌膚、與顧客建立更加親密關係的全新面貌展展現出品牌的精神、追溯品牌歷史傳奇。為歡慶系列的推出，FENDI於上周在品牌發源地羅馬舉辦上市慶祝活動，包括韓國人氣網紅宋智雅、日本網紅Michi & Yoshiaki及多位國際藝名人均共襄盛會，在輕鬆寫意的莊園中感受來自FENDI品牌的浪漫香氛。

這個與氣味有關的故事可以追溯到1925年品牌創立之際，當時創辦人Adele Casagrande Fendi與她的丈夫Edoardo Fendi在羅馬開設了一家皮草和皮革製品工坊，一家人之間感情非常緊密，手工技藝代代相傳。系列香水以嗅覺藝術勾勒這個故事，從女性大家長到堅強自立、士氣激昂又受到鼓舞的女性，七款香水書寫七種個性，以及許多在品牌歷史上別具象徵意義的地方。

韓國人氣網紅宋智雅身穿品牌最新夏季限定系列與配飾出席FENDI香水上市慶祝活動。圖／FENDI提供
韓國人氣網紅宋智雅身穿品牌最新夏季限定系列與配飾出席FENDI香水上市慶祝活動。圖／FENDI提供
FENDI香水調香師Quentin Bisch。圖／FENDI提供
FENDI香水調香師Quentin Bisch。圖／FENDI提供
韓國人氣網紅宋智雅身穿品牌最新夏季限定系列與配飾出席FENDI香水上市慶祝活動。圖／FENDI提供
韓國人氣網紅宋智雅身穿品牌最新夏季限定系列與配飾出席FENDI香水上市慶祝活動。圖／FENDI提供
FENDI香水調香師Fanny Bal。圖／FENDI提供
FENDI香水調香師Fanny Bal。圖／FENDI提供

FENDI 品牌 羅馬

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