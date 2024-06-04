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林多修道院「龍飛．鳳舞」台灣龍年限定版限量登場
位於蘇格蘭低地的林多修道院（Lindores Abbey）酒廠，特別為台灣推出以龍年為主題的限量批次原酒「龍飛．鳳舞」限定版套組，向台灣市場傳遞誠意與祝福。「龍飛」限量版用象徵吉祥的帝王紫為主體，勾勒出祥龍活靈活現，展現如同層次分明的結構與生命力；「鳳舞」限量版以柔美粉色，搭配活靈活現的輪廓線條，展現至高至大意涵。
獨獻台灣的林多修道院「龍飛」限量版 STR葡萄酒桶單一麥芽威士忌，全程於STR工法處理的西班牙紅酒桶中熟陳，酒精濃度61.5%，採非冷凝過濾、無添加焦糖調色。洋溢醇厚的覆盆子果醬、熟甜梨、烤紅糖、奶油與肉桂香氣，質地絲滑，帶有甜莓果醬、熟杏桃、烘焙香料與烤栗子香，尾韻綿長醇厚，限量1131瓶，單瓶建議售價2,480元，即日起上市。
林多修道院「鳳舞」限量版單一麥芽威士忌，以波本桶、STR葡萄酒桶、Oloroso 雪莉桶與法國加烈甜酒桶進行熟陳，酒精濃度55%，同樣採非冷凝過濾、無添加焦糖調色。具有甜甜的金銀花芳香、花香、香蕉和杏子的果味，剛入口時可以感受到醇厚的蜂蜜味，然後是花香與香蕉的果味相結合，餘韻綿長，限量1200瓶，單瓶建議售價2,480元，預計7月底上市。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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