花朵千層蛋塔美翻天 伊通商圈「老爺小花園」限量供應

座落伊通公園旁、結合餐廳、咖啡館與烘焙的「royal petite garden老爺小花園」餐廳，附設烘焙坊即日起推出「花朵千層蛋塔」（70元），融合法式可頌酥脆千層與姊妹餐廳玖尹招牌港式蛋塔內餡，呈現令人欲罷不能的甜蜜滋味；另有可愛香甜的「熊掌卡士達」（48元）、夏季限定的「芒果可頌」（165元），週一至週五極限量供應。

此外，餐廳即日起推出五款夏季限定冰沙，包括當令新鮮愛文芒果製成果香濃郁的「艷夏好芒」、香濃甜蜜擄獲大小朋友味蕾的「可可奧利奧」、清新甘甜的「柚見橙香」、清涼酸甜的「乳酸多多」、酸香馥郁的「紫戀莓果」，每杯220元。

「花朵千層蛋塔」嚴選日本及法國麵粉、法國AOP發酵奶油製作丹麥千層，內餡填入姊妹品牌玖尹中餐廳人氣蛋塔配方，烤至金黃酥香、層層分明，顆顆宛如盛開綻放的美麗花朵，散發奶油撲鼻香氣，一口咬下享受酥脆千層塔皮，卡滋脆響是美味的最佳立體聲伴奏，內餡細緻柔滑、交織蛋奶與焦糖香氣，甜而不膩，剛出爐享受新鮮濃郁香脆、或冷藏品享烤布蕾般柔滑細膩，令人吮指回味。

「熊掌卡士達」使用日本山茶花粉拌入法國發酵奶油製作甜麵包麵糰，內餡則加入馬達加斯加香草莢製作香草卡士達，塑成超萌熊掌造型，綴以杏仁片增添堅果香氣，麵包口感柔軟紮實，卡士達餡洋溢溫柔香草甜香。

「芒果可頌」選用日本及法國麵粉、法國發酵奶油製作可頌麵包，擠入絲滑柔順香草卡士達餡，飾以台灣夏季盛產的新鮮愛文芒果，香甜多汁的芒果馥郁果香揉合香濃卡士達，搭配酥脆可頌，是夏日專屬的季節限定美味。