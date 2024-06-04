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最仙芭蕾舞鞋Repetto快閃中台灣 豹紋設計叛逆又狂野！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Repetto引以為傲的Stitch-and-Return技術作為店裝的一部分，讓傳統芭蕾與精湛的製鞋技藝相互呼應。圖／Repetto提供
Repetto引以為傲的Stitch-and-Return技術作為店裝的一部分，讓傳統芭蕾與精湛的製鞋技藝相互呼應。圖／Repetto提供

來自法國，有著「最仙芭蕾舞鞋」封號的Repetto首度快閃中台灣，進駐Top City台中大遠百，透過時尚簡潔的店裝風格展現品牌和芭蕾源遠流長的歷史，以及對手工美學的堅持。不僅如此，Repetto還帶來演繹芭蕾風必備浪漫單品，包括結合豹紋和蝴蝶結的設計，既狂野又叛逆。

自從芭蕾舞者服飾元素於2022春夏時裝秀上被各個品牌所採用， 「Balletcore」這個風格便在時尚圈受到矚目，這是指以芭蕾舞者造型為靈感，融合日常生活的穿搭風格。其中最具代表性的單品有芭蕾舞鞋、飄逸紗裙及浪漫的蝴蝶結，於是Repetto便推出多款融合芭蕾風情及都會摩登的法式浪漫鞋款。而全新的Top City台中大遠百快閃店便是延續上述概念，店裝風格不僅承襲Repetto的歷史，也將現代摩登的時尚風格注入其中，營造出古典華麗與簡約時尚兼容並蓄風格。店裝中還有芭蕾舞者精緻華麗表演裙，並以芭蕾舞者必備的硬鞋作為襯飾，還有Repetto引以為傲的Stitch-and-Return技術作為店裝的一部分，讓傳統芭蕾與精湛的製鞋技藝相互呼應。

而Repetto的Top City台中大遠百快閃店，也帶來多雙甜美、又具仙氣的新鞋款。其中最吸睛的就是Cendrillon豹紋系列，以蝴蝶結及獨家設計的鞋沿將舞台上的魅力帶入日常生活中，結合羊絨質感和經典豹紋，不僅提供了舒適感，更增添了一份野性之美。另外，選用漆皮材質打造出經典法式GUILLEMETTE瑪莉珍鞋，透過低調中帶有光澤感的表面以及與眾不同的蝴蝶結，創造全新叛逆Balletcore形象。

Repetto Cendrillon系列豹紋鞋。圖／Repetto提供
Repetto Cendrillon系列豹紋鞋。圖／Repetto提供
有著「最仙芭蕾舞鞋」封號的Repetto首度快閃中台灣，進駐Top City台中大遠百。圖／Repetto提供
有著「最仙芭蕾舞鞋」封號的Repetto首度快閃中台灣，進駐Top City台中大遠百。圖／Repetto提供
Repetto Guillemette瑪莉珍鞋。圖／Repetto提供
Repetto Guillemette瑪莉珍鞋。圖／Repetto提供

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