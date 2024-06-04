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林潔心xFEniX跨界推新曲 6月22日鐵粉派對合體首唱

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign

從《大嘻哈時代2》嶄露頭角的新生代饒舌女聲林潔心，以酷帥可愛的反差個性深受台灣年輕族群喜愛，能唱能饒能創作的潛力受到「挺音樂! 音樂靠山計畫」的支持，跨界與偶像男團 FEniX 成員 MAX 共同詞曲創作，打造全新單曲〈DIE FOR YOU〉，並製作插畫版 MV，與歌曲創作概念互相呼應。更將加碼於 6/22（六）台北流行音樂中心 Live House D 舉辦鐵粉限定派對，當天除了帶來全新單曲首唱，與偶像近距離互動的寵粉橋段也值得粉絲期待。關注林潔心、FEniX、挺音樂! 官方IG，就有機會獲得鐵粉限定派對入場資格，喜歡的粉絲們絕對不能錯過！更多「挺音樂! 音樂靠山計畫」資訊：https://supr.link/wDOGt

林潔心與偶像男團 FEniX 共同創作全新單曲〈DIE FOR YOU〉。圖 / 挺音樂! 音樂靠山計畫提供
林潔心與偶像男團 FEniX 共同創作全新單曲〈DIE FOR YOU〉。圖 / 挺音樂! 音樂靠山計畫提供

從《大嘻哈時代 2》嶄露頭角的新生代饒舌女聲林潔心，以酷帥可愛的反差個性深受年輕人的喜愛，作品更在串流平台突破百萬播放次數，過去半年間也征戰校園活動、大小音樂祭舞台。能唱、能饒、能創作的潛力受到「挺音樂! 音樂靠山計畫」的支持，跨界合作偶像男團 FEniX 成員 MAX 共同詞曲創作，打造全新單曲〈DIE FOR YOU〉，單曲 Demo 已在 StreetVoice 街聲發佈，正式版也將登上各大數位串流平台。

林潔心在歌詞中寫下「多情又利己的台北」這句看似對台北厭世的文字，但更想傳遞的是眼裡所觀察到的台北－不只是流行、活力的匯集點，更是許多情感得以快速交流的秘密基地。在加入團魂感十足的 FEniX 創作後，也巧妙的將歌詞的設計成與 FEniX 成員們一來一往對話，藉由歌曲傳遞給歌迷的一個訊號－這首歌就像是朋友般的真誠陪伴，盼能在總是陰雨連綿的台北，替所有人撐起傘。挺音樂計畫團隊也找來導演謝久瑄、插畫創作者 CHOCHO 戳戳，製作插畫版 MV，將林潔心、 FEniX 成員的形象作為角色出現在 MV 裡，與歌曲創作概念互相呼應。

這次的跨界合作，也是林潔心在 2023 年正式從 AKB48 Team TP 畢業後，再次和偶像圈搭上邊，林潔心也分享到：「完成整首歌的過程中，也以更多視角去理解偶像文化，很敬佩每一位演藝人員。音樂作品也花了蠻多心思，期待大家看見作品的反應，下半年也還有很多值得期待的行程，潔家軍（粉絲暱稱）請就預備位置！」

林潔心與FEniX 將於 6/22（六）台北流行音樂中心 Live House D 舉辦鐵粉限定派對。圖 / 挺音樂! 音樂靠山計畫提供
林潔心與FEniX 將於 6/22（六）台北流行音樂中心 Live House D 舉辦鐵粉限定派對。圖 / 挺音樂! 音樂靠山計畫提供

「挺音樂! 音樂靠山計畫」加碼支持，於 6/22（六）台北流行音樂中心 Live House D 舉辦鐵粉限定派對，當天除了帶來全新單曲首唱，與偶像近距離互動的寵粉橋段也值得粉絲期待。關注林潔心、FEniX、「挺音樂! 音樂靠山計畫」官方IG，就有機會獲得鐵粉限定派對入場資格，喜歡的粉絲們絕對不能錯過！

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✸林潔心 x FEniX 鐵粉限定派對 ✸ 活動資訊

時間｜06/22 (六) 17:00進場 17:30開始

地點｜台北流行音樂中心 Live House D

入場資格｜關注 @ddkogi88@fenix_official__@teammusic_tw 取票任務

主辦｜挺音樂! 音樂靠山計畫 @teammusic_tw

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「挺音樂! 音樂靠山計畫」

挺音樂! 音樂靠山計畫預計於2024年暑假正式對外徵選，全台有音樂創作的能力且享受音樂舞台表演感覺的音樂創作者，只要對音樂有渴望，挺音樂「願意挺你的音樂、當你的靠山」！瞭解更多▸https://supr.link/wDOGt

台北流行音樂中心 派對 粉絲

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