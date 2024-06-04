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韓星金多美親自示範 短袖T恤造型也能穿出「仙氣感」！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供
金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供

夏季不可少的短袖T恤，雖然好搭配，但因為氣溫炎熱，難以再疊加不同服飾，較無層次感。不過人氣女星金多美親自來示範如何用T恤來穿搭出「仙氣感」，即使沒有過多裝飾，依舊能穿出清新魅力。

韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾因應盛夏，推出出FROZEN AIR涼感系列服裝 ，採用環保永續的玉米鬚材質提煉而成的纖維製成，穿上後自然就有涼爽感，搭配來自韓國的時尚簡約設計風格，以及舒服大地色調，成為兼具機能感與潮流感的夏季穿搭單品。而且這項環保紗線有著長效保持原型並抗皺，不因熱、紫外線或氯而分解、不易褪色等耐穿特性，正適合高溫潮濕的夏日。而身為品牌代言人的金多美就在形象大片中示範了這系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感，而且全白造型十分的清新可人。

agnès b.推出全新樣貌且獨家的限量T恤，創意啟發自台灣獨有的音標系統。圖／agnès b.提供
agnès b.推出全新樣貌且獨家的限量T恤，創意啟發自台灣獨有的音標系統。圖／agnès b.提供

說到T恤穿搭，就不能忘了法國時尚品牌agnès b.再度為台灣市場量身打造限定款設計。這一季，品牌推出全新樣貌且獨家的限量T恤，創意啟發自台灣獨有的音標系統，融合經典b. Logo與品牌中文名稱讀音，讓注音符號轉化為貼近生活的藝術性符碼。直筒剪裁的寬鬆輪廓，能與各式休閒造型搭襯，為穿搭注入巧思，彰顯個人風格。兩款不同設計與配色，分別都能看到熟悉的注音符號，俏皮又可愛。

金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供
金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供

金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供
金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供

金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供
金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供

金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供
金多美示範FROZEN AIR涼感系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感。圖／National Geographic Apparel提供

agnès b.台灣獨家系列T恤，3,980元。圖／agnès b.提供
agnès b.台灣獨家系列T恤，3,980元。圖／agnès b.提供

國家地理服飾FROZEN AIR涼感系列工裝長裙，4,580元。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾FROZEN AIR涼感系列工裝長裙，4,580元。圖／National Geographic Apparel提供

國家地理服飾FROZEN AIR涼感系列T恤，2,680元。圖／National Geographic Apparel提供
國家地理服飾FROZEN AIR涼感系列T恤，2,680元。圖／National Geographic Apparel提供

agnès b.台灣獨家系列T恤，3,980元。圖／agnès b.提供
agnès b.台灣獨家系列T恤，3,980元。圖／agnès b.提供

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