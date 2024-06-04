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韓星金多美親自示範 短袖T恤造型也能穿出「仙氣感」！
夏季不可少的短袖T恤，雖然好搭配，但因為氣溫炎熱，難以再疊加不同服飾，較無層次感。不過人氣女星金多美親自來示範如何用T恤來穿搭出「仙氣感」，即使沒有過多裝飾，依舊能穿出清新魅力。
韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾因應盛夏，推出出FROZEN AIR涼感系列服裝 ，採用環保永續的玉米鬚材質提煉而成的纖維製成，穿上後自然就有涼爽感，搭配來自韓國的時尚簡約設計風格，以及舒服大地色調，成為兼具機能感與潮流感的夏季穿搭單品。而且這項環保紗線有著長效保持原型並抗皺，不因熱、紫外線或氯而分解、不易褪色等耐穿特性，正適合高溫潮濕的夏日。而身為品牌代言人的金多美就在形象大片中示範了這系列白色寬版T恤、涼感工裝長裙的穿搭，簡約又有質感，而且全白造型十分的清新可人。
說到T恤穿搭，就不能忘了法國時尚品牌agnès b.再度為台灣市場量身打造限定款設計。這一季，品牌推出全新樣貌且獨家的限量T恤，創意啟發自台灣獨有的音標系統，融合經典b. Logo與品牌中文名稱讀音，讓注音符號轉化為貼近生活的藝術性符碼。直筒剪裁的寬鬆輪廓，能與各式休閒造型搭襯，為穿搭注入巧思，彰顯個人風格。兩款不同設計與配色，分別都能看到熟悉的注音符號，俏皮又可愛。
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