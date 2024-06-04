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新北助攻圓夢！親子桌遊展現原創力 113年度群募輔導計畫熱烈徵件中

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
新北群募計畫今(113)年度募集重點聚焦於「原創性產品」，盼扶植更多臺灣品牌萌芽茁壯計畫持續徵件中，歡迎踴躍報名！
新北群募計畫今(113)年度募集重點聚焦於「原創性產品」，盼扶植更多臺灣品牌萌芽茁壯計畫持續徵件中，歡迎踴躍報名！

今(113)年度「新北市群眾募資輔導計畫」聚焦「原創性產品」，目前已吸引6組優秀業者加入，其中由聖甲蟲科技股份有限公司提案的「夢想啟航親子桌遊」，創意源自提案人的興趣與兒子所創造的可愛IP角色，盼結合教育與娛樂，增強親子間的交流。計畫將持續徵件至7月31日，歡迎踴躍提案參加，與新北攜手將創意變生意。

經發局長何怡明表示，新北市自109年起推出全臺首創的群眾募資輔導計畫，至今已輔導65組團隊上架集資平台，累計集資金額達新臺幣1.76億元，歷年募資專案包含科技酷品、數位文創及地方創生等多元面向。經發局將持續藉由專業顧問協助制定產品策略，並以完善的輔導計畫、專人陪跑機制支持創意業者，共創嶄新商機。

「夢想啟航親子桌遊」的提案人蔡曜隆表示，自己長年來投入動畫及多媒體設計，因為想陪伴小孩長大，所以使用兒子創造的虛擬角色，結合喜愛的埃及文化，創造出「POOMOO 潑墨趣樂園」的IP。這次藉由參與新北群眾募資計畫，希望做一款幫助孩子們探索各種職業和夢想，寓教於樂的桌遊。

蔡曜隆提到，除了促進親子互動、增進家庭溝通，更盼未來有機會在學校教學單位使用，讓孩子們在課堂上共同探索職涯規劃，培養自我實踐的價值觀。透過約30分鐘的遊玩體驗人生旅程，學習如何面對挑戰與做出決策，從而培養實現夢想的能力，建立積極的人生觀。經發局補充，入選團隊也將有機會取得跨局處合作資源，聖甲蟲團隊將於6月9日參加青年局舉辦的「2024小樹市集IN新北」活動設攤進行募資前導宣傳，地點為新北市工商展覽中心，讓更多人看見優質創新產品，歡迎有興趣的民眾前往參觀體驗。

經發局強調，除了提供專業顧問陪伴式輔導，協助業者擬定完善的募資計畫及商業策略，新北市更加碼每組入選團隊總市值5萬元的廣告投放資源，全力推廣優質商品。凡公司或工廠登記於新北市的業者皆可參加，徵件將於7月31日截止，預計輔導12組團隊額滿為止，歡迎踴躍報名！詳細資訊請洽官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

<新北市經濟發展局廣告>

聖甲蟲科技股份有限公司提案的「夢想啟航親子桌遊」是教育和娛樂性並重的親子桌遊。
聖甲蟲科技股份有限公司提案的「夢想啟航親子桌遊」是教育和娛樂性並重的親子桌遊。

團隊 親子

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