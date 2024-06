2024 World Class台灣區決賽 無向安和店高永霈奪冠

由旗下擁有眾多全球烈酒領導品牌的帝亞吉歐集團主辦的世界頂尖調酒大賽World Class,是最備受業界矚目及具代表性的全球性調酒比賽。2024 World Class Taiwan世界頂尖調酒大賽台灣區決賽結果日前正式出爐,由「無向Bar Without 安和店─高永霈」拿下台灣區年度最佳調酒師頭銜;施凱文獲得「人氣競賽冠軍」與「Johnnie Walker One Step Beyond單項冠軍」、高永霈與陳冠廷獲「Don Julio Classic of Future單項冠軍」、楊育昌則獲得「Tanqueray No Ten Make it A Ten單項冠軍」與「The Singleton Disco單項冠軍」。

2024 World Class Taiwan世界頂尖調酒大賽台灣區賽事有別於過往,今年首度為成功躍進前十強的選手,提供「Top 10決勝十刻:十強培訓計畫」,不僅會由帝亞吉歐品牌大使協助加強其專業知識、拍攝專業形象照、參與表演藝術工作坊提升舞台表現,更透過英語口說訓練,加強選手未來在國際舞台的競爭力。除此之外,也以四位歷屆年度最佳調酒師組成精彩導師陣容,提供完善的培訓計畫,分別包含了2019年度的林聖達(Tony Lin)、2021年度的張哲瑋(Mars Chang)、2022年度的余瀚為(Nono Yu)及去年才剛奪下2023年度冠軍的劉冠麟(Green Liu),協助選手們於舞台上展現最完美的實力。

今年的特別來賓陣容也不容小覷,包含2015年World Class日本及世界年度最佳調酒師、同時也是Lamp Bar主理人金子道人(Kaneko Michito)、2019年World Class新加坡及世界年度最佳調酒師、同時是Side Door的共同主理人Bannie Kang、2012 World Class台灣年度最佳調酒師的尹德凱(「無WU」主理人),以及2013 World Class台灣年度最佳調酒師的楊宜賓(「AHA Saloon」共同創辦人);今年更特別邀請身兼資深調酒師和Youtube《Stupid Bar》節目的知名KOL─Brandon,為店內競賽「Don Julio時空旅程」主持並帶領消費者進行巡店的環節。

此外,今年也首次開放消費者購票入場,購票即可決賽現場兌換Don Julio店內競賽調酒乙杯,現場也備有精彩的美食攤位提供入場消費者選購。由獲得米其林必比登推薦的「欣葉小聚」,以及主打馬來西亞風味的「PappaRich金爸爸」,為所有參與此次盛會的賓客帶來一場視覺與味覺的多重享受。現場店家更販售限定調酒,包含決賽關卡選手作品及店家隱藏調酒,每杯200元,引領大眾一窺調酒的無限可能。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康